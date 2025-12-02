Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded"

Λίγο πριν σκάσει το νέο της άλμπουμ Unclouded (στις 5 του μήνα από τη Domino), η Melody’s Echo Chamber μάς πετάει ένα ακόμη δείγμα του σύμπαντός της: το “The House That Doesn’t Exist”, ένα κομμάτι που ανοίγει σαν ονειρική καλειδοσκοπική πόρτα προς την επόμενη φάση της. Το συνοδεύει και με video, φυσικά, από τη σταθερή της συνοδοιπόρο Diane Sagnier, σαν μια εικόνα-προέκταση του ηχητικού της μυστικισμού.

Το Unclouded έρχεται ήδη φορτωμένο με treats: “In The Stars”, “Eyes Closed” και το “Daisy”, την υπέροχη σύμπραξη με τους El Michels Affair. Κι εδώ η Melody ανοίγει λίγο το παρασκήνιο στο ΔΤ: «Η μουσική μου πάντα κινείται κάπου ανάμεσα στο ρεαλιστικό και στο παραμύθι. Όσο μεγαλώνω, όμως, τόσο αγαπάω πιο βαθειά τη ζωή και τόσο λιγότερο χρειάζομαι να ξεφύγω. Αν η καρδιά μου ανήκει ακόμα στη blue hour, νιώθω πως μάζεψα όλα τα κομμάτια μου και τα κόλλησα με χρυσό, σαν kintsugi». Kintsugi είναι η ιαπωνική τέχνη που φτιάχνει τα σπασίματα ώστε να λάμπουν ακόμη περισσότερο.

Κι επειδή η Melody δεν κάνει τίποτα μισό, το Unclouded είναι φτιαγμένο από μια all-star dream team:

– Ο Sven Wunder, με τη σφραγίδα που έχει αφήσει μέχρι και στον Danny Brown, κάνει συμπαραγωγή στο άλμπουμ και προσθέτει τη δική του ψυχεδελική χρωστική ουσία.

– Η Josefin Runsteen κουρδίζει τις χορδές με avant-garde φινέτσα.

– Ο Daniel Ögen και ο Love Orsan των Dina Ögon δίνουν το “velvet groove” που κάνει τα πάντα να κυλάνε σαν βινύλιο πολυτελείας.

– Ο Malcolm Catto — ναι, ο Heliocentrics, ο Madlib, ο DJ Shadow — χτυπάει τα drums με εκείνη την ωμή, κοσμική ακρίβεια.

– Ο Reine Fiske (Dungen) παγιδεύει κιθαριστικά ξόρκια σε όλο το άλμπουμ.

– Και φυσικά ο Leon Michels–Wu-Tang/El Michels Affair–μαζί με τον Grammy-winning Jens Jungkurth στο mixing, φέρνουν οξυγόνο, βάθος και έναν ήχο που πάλλεται σχεδόν τρισδιάστατα.

Αν όλα αυτά δεν αρκούν για να σε βάλουν στην αναμονή για το Unclouded, τότε μάλλον δεν έχεις ακούσει πόσο ωραία μπορεί να σπάσει (και να ξανακολλήσει) η pop ψυχεδέλεια όταν την πιάνει στα χέρια της η Melody Prochet.