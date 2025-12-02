Πληροφορίες

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded"

Με την υπογραφή μιας all-star dream team που ανεβάζει τη στάθμη της σύγχρονης ψυχεδέλειας.

Melody’s Echo Chamber
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Λίγο πριν σκάσει το νέο της άλμπουμ Unclouded (στις 5 του μήνα από τη Domino), η Melody’s Echo Chamber μάς πετάει ένα ακόμη δείγμα του σύμπαντός της: το “The House That Doesn’t Exist”, ένα κομμάτι που ανοίγει σαν ονειρική καλειδοσκοπική πόρτα προς την επόμενη φάση της. Το συνοδεύει και με video, φυσικά, από τη σταθερή της συνοδοιπόρο Diane Sagnier, σαν μια εικόνα-προέκταση του ηχητικού της μυστικισμού.

Το Unclouded έρχεται ήδη φορτωμένο με treats: “In The Stars”, “Eyes Closed” και το “Daisy”, την υπέροχη σύμπραξη με τους El Michels Affair. Κι εδώ η Melody ανοίγει λίγο το παρασκήνιο στο ΔΤ: «Η μουσική μου πάντα κινείται κάπου ανάμεσα στο ρεαλιστικό και στο παραμύθι. Όσο μεγαλώνω, όμως, τόσο αγαπάω πιο βαθειά τη ζωή και τόσο λιγότερο χρειάζομαι να ξεφύγω. Αν η καρδιά μου ανήκει ακόμα στη blue hour, νιώθω πως μάζεψα όλα τα κομμάτια μου και τα κόλλησα με χρυσό, σαν kintsugi». Kintsugi είναι η ιαπωνική τέχνη που φτιάχνει τα σπασίματα ώστε να λάμπουν ακόμη περισσότερο.

Κι επειδή η Melody δεν κάνει τίποτα μισό, το Unclouded είναι φτιαγμένο από μια all-star dream team:
– Ο Sven Wunder, με τη σφραγίδα που έχει αφήσει μέχρι και στον Danny Brown, κάνει συμπαραγωγή στο άλμπουμ και προσθέτει τη δική του ψυχεδελική χρωστική ουσία.
– Η Josefin Runsteen κουρδίζει τις χορδές με avant-garde φινέτσα.
– Ο Daniel Ögen και ο Love Orsan των Dina Ögon δίνουν το “velvet groove” που κάνει τα πάντα να κυλάνε σαν βινύλιο πολυτελείας.
– Ο Malcolm Catto — ναι, ο Heliocentrics, ο Madlib, ο DJ Shadow — χτυπάει τα drums με εκείνη την ωμή, κοσμική ακρίβεια.
– Ο Reine Fiske (Dungen) παγιδεύει κιθαριστικά ξόρκια σε όλο το άλμπουμ.
– Και φυσικά ο Leon Michels–Wu-Tang/El Michels Affair–μαζί με τον Grammy-winning Jens Jungkurth στο mixing, φέρνουν οξυγόνο, βάθος και έναν ήχο που πάλλεται σχεδόν τρισδιάστατα.

Αν όλα αυτά δεν αρκούν για να σε βάλουν στην αναμονή για το Unclouded, τότε μάλλον δεν έχεις ακούσει πόσο ωραία μπορεί να σπάσει (και να ξανακολλήσει) η pop ψυχεδέλεια όταν την πιάνει στα χέρια της η Melody Prochet.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

The Offspring

The Offspring και Bad Religion στο Release Athens 2026

Το Release Athens 2026 φέρνει την Τρίτη 7 Ιουλίου δύο από τους πιο επιδραστικούς πυλώνες του...
Melody’s Echo Chamber

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded"

Με την υπογραφή μιας all-star dream team που ανεβάζει τη στάθμη της σύγχρονης ψυχεδέλειας.
Chris Isaak

O Chris Isaak live στην Αθήνα: Στις 13 Ιουνίου στο Λυκαβηττό με όλα τα αγαπημένα του hits

Το Release Athens φέρνει τον εμβληματικό Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 13...

Featured

4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

4 extreme metal δίσκοι του Νοέμβρη

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από...
MOb – II

MOb – II

Οι MOb επιστρέφουν λίγο πριν σβήσουμε τα φώτα του 2025 και υπενθυμίζουν, με τον πιο θορυβώδη...
Μάνος Χατζιδάκις

Άλλο η κληρονομιά του καλλιτέχνη άλλο οι κληρονόμοι

Μια διεθνής περιοδεία με Χαρούλη και Μποφίλιου τραγουδώντας Χατζιδάκι και Θεοδωράκη άναψε νέο...

Best of Network