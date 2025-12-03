H Peaches επιστρέφει και καίει το manual του electro-punk από την αρχή

Σας το είχαμε πει πριν μέρες: η Peaches επιστρέφει. Ούτε διακριτικά, ούτε… πολιτισμένα. Με τον τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει: σαν να ανοίγει την πόρτα με κλωτσιά και να φωνάζει «ξυπνήστε, μωράκια, η μαμά γύρισε». Το νέο της άλμπουμ, No Lube So Rude, κυκλοφορεί στις 20 Φεβρουαρίου από την Kill Rock Stars και ήδη μυρίζει μπαρούτι, λάγνα beats και εκείνη την ηδονική βρωμιά που έκανε την Peaches σύμβολο μιας γενιάς η οποία ποτέ δεν φοβήθηκε τα σώματά της, μόνο την εξημέρωσή τους.

Το timing μοιάζει σχεδόν τελετουργικό: πάνω από δέκα χρόνια σιωπής σε επίπεδο full-length και τώρα η Peaches επιστρέφει σαν να γράφει ξανά το manual του electro-punk από την αρχή. Με το πρώτο single, "Not In Your Mouth None Of Your Business" (και την αγρίως σαρκαστική remix εκδοχή του από Boys Noize) είχε ήδη ανοίξει τα φτερά της για ένα νέο κύκλο περιοδείας στη Βόρεια Αμερική. Αλλά το πραγματικό χαστούκι ήρθε με το ολοκαίνουργιο κομμάτι "Fuck Your Face": ένα, λιγότερο από 3 λεπτά, ηλεκτρο-βραχυκύκλωμα που σε χτυπά σαν strobe μέσα στο σκοτάδι ενός basement club.

Kicks που τρυπάνε το πάτωμα, industrial σφυριά, φωνητικά που μοιάζουν με προφορικά manifestos. «I’m a horny little fucker and I’ll put you in a squeeze», ουρλιάζει με το γνωστό εκείνο μίγμα αυθάδειας και αυτοπεποίθησης. Κι αν αυτό ακούγεται πολύ, περίμενε λίγο πριν φτάσει στο αγριότερο «I’ll bring you to your knees». Είναι η Peaches στην πιο απογυμνωμένη, ωμή, αθυρόστομη version της (αυτό που ήταν πάντα, θα μου πείτε), απλώς τώρα χωρίς φίλτρα, χωρίς προσχήματα και χωρίς κανένα ενδιαφέρον να "στρογγυλέψει" τις άκρες.

Σε δεύτερο γύρο, η ερμηνεία της γίνεται σχεδόν επιτακτική: «give it to me what you got, shoot your shot». Πάνω σε ένα industrial-techno χάος, σαν κληρονόμος της EBM σχολής που αποφάσισε να επαναφέρει το σώμα στο κέντρο της υπόθεσης, απαιτεί να παίξεις το παιχνίδι της μέχρι τέλους. «Fuck your face / Take the bait». Εντολές, κυρίες και κύριοι, όχι στίχοι.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Peaches επεκτείνει και την περιοδεία της για το 2026, προσθέτοντας ημερομηνίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη τον Απρίλιο, μετά τις βόλτες της σε Βόρεια Αμερική τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Και το No Lube So Rude έρχεται σαν υπενθύμιση ότι η Peaches παραμένει η πιο αδιανόητα ειλικρινής ηλεκτρο-ηρωίδα της εποχής μας. Και αν το νέο single είναι ένα δείγμα, τότε στις 20 Φεβρουαρίου μάλλον ανοίγουμε τα ηχεία και αφήνουμε τα σπίτια μας να καούν.