Όσα ακούσαμε μέχρι στιγμής στην τελευταία σεζόν του "Stranger Things"

*Προσοχή: Spoiler alert!

Η 5η σεζόν του Stranger Things είναι επίσημα γεγονός. Το τελευταίο κεφάλαιο της πιο iconic sci-fi σειράς των τελευταίων χρόνων κηρύσσει την έναρξη του τέλους ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία κι ενώ δεν χορταίνουμε τα υπερφυσικά στοιχεία, τις horror λεπτομέρειες της σειράς, το πλούσιο storytelling και τις εφηβικές φιλίες, υπάρχει ένα στοιχείο που με συνέπεια απογειώνει κάθε σεζόν και που δεν μπορεί να σταματήσει να μας γοητεύει: Η μουσική.

Παρούσα ακόμα κι όταν δεν ακούγεται , αφού φαίνεται να βάζει τη σφραγίδα της και σε μικρές λεπτομέρειες που δεν περνούν απαρατήρητες, όπως τα t-shirt των The Fall ή του Jonathan Bayers, το πόστερ των The Who, την κασέτα του John Coltrane που χαρίζει o Murray στον Jonathan με το λογοπαίγνιο ότι θα την βρει "quite engaging", καθώς κρύβει μέσα της ένα δαχτυλίδι αρραβώνων για την Nancy ή το ροζ κασετόφωνο της μικρής Holly που φέρνει μνήμες από την παιδική ηλικία όσων έζησαν στα 80s, φουντώνει την νοσταλγία.

Metallica, The Clash, Kate Bush, Queen, Jefferson Airplane, The Seeds, Moby, Peter Gabriel, Joy Division, Tangerine Dream, Echo & The Bunnymen, New Order, Dolly Parton, Moby, Bing Crosby, DEVO, Scorpions, Motley Crue, Duran Duran, Metallica, The Police, Cyndi Lauper, Kiss είναι μόνο κάποια από τα ονόματα που περνούν από τις προηγούμενες τέσσερις σεζόν, ενώ να 'μαστε στο τέλος με την Nora Felder (τη βραβευμένη με Emmy music supervisor της σειράς) έτοιμη για τη χαριστική βολή.

Επεισόδιο 1: The Crawl

Michael Jackson – Rockin’ Robin

Έναρξη σεζόν με τη διασκευή του Michael Jackson στο ομώνυμο κομμάτι του Bobby Day (1958) από το πρώτο σόλο άλμπουμ του (Got to Be There) που κυκλοφόρησε το 1972, όταν ο μετέπειτα "Moonwalker" μας ήταν μόλις 13 ετών. Καθηλωτική Maya Hawke ως Robin Bucκley με νέα δουλειά σε αυτή τη σεζόν ως ραδιοφωνική παραγωγός στο Hawkins και ευτυχώς που είναι πολύ απασχολημένη με το να πολεμά το Upside Down, γιατί δεν θα προλαβαίναμε να σχολιάζουμε τραγούδια. Το κομμάτι παίζει ξεκάθαρα για αυτήν.

The Psychedelic Furs – Pretty In Pink

The Psychedelic Furs κι αν είσαι ιδιαίτερα προσεχτικός θα θυμηθείς ότι εκτός εννοείται από την ομότιτλη ταινία του John Hughes που μας μύησε με κάποιες ακόμα αντίστοιχες «εφηβικές ταινίες ενηλικίωσης» της δεκαετίας του 1980 στο φοβερό brat pack των Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Rob Lowe, Demi Moore, Molly Riνgwald και άλλων, Psychedelic Furs έχεις ακούσει ξανά σε αυτή τη σειρά, στο επεισόδιο 3 του τρίτου κεφαλαίου με τίτλο “The Pollywog”. To “The Ghost In You” έπαιξε εκεί και όπως και να έχει, ο σκοτεινός post punk ήχος, η new wave αισθητική, η χαρακτηριστική τραχιά φωνή του Richard Butler και ο συνδυασμός σαξόφωνου και κιθάρας δένουν γάντι με το μυστηριώδες horror στοιχείο του Stranger Things, εδώ ίσως και με μια έμμεση αναφορά/υπαινιγμό στο κορίτσι της Robin.

Dianna Ross – Upside Down

"Upside Down" και να πούμε ότι δεν το περιμέναμε; Ψέματα θα πούμε. Ήταν το inside joke σε πολλές παρέες θεατών ανά την υφήλιο, όταν ξεκινούσαν να μιλούν για το Hawkins και το "Upside Down". Μπορεί η Felder να μας άκουσε κάπου να το σιγοτραγουδάμε, όταν συγκεντρωνόμασταν και ανταλλάζαμε απόψεις για το Stranger Things, μπορεί και όχι. 45 χρόνια μετά ήρθε για αυτό το απόλυτο disco κομμάτι με τις funky κιθάρες η στιγμή να λάμψει ξανά, αν και μεταξύ μας, και ένα απλό play σε οποιοδήποτε πάρτι των τελευταίων δεκαετιών -πριν ακουστεί στη σειρά- αποδεικνύει ότι δεν έχασε ποτέ την αίγλη του. Γόνος tων διάσημων παραγωγών Nile Rodgers, Bernard Edwards των Chic και της απόλυτης φωνής της Ross, κυκλοφόρησε από την Motown Records μίλησε για το πιο αγαπημένο θέμα όλων, το συναισθηματικό αναποδογύρισμα στις ανθρώπινες σχέσεις και έγινε ένα από τα πιο γνωστά hits της Ross μετά την αποχώρησή της από τις Supremes. Στο Stranger Things η Robin το χρησιμοποιεί για να μεταφέρει με κωδικοποιημένο τρόπο, πατώντας πάνω σε πληροφορίες που αφορούν το τραγούδι, το μήνυμά της στην υπόλοιπη ομάδα.

Kate Bush – Running Up That Hill

Ξανά λίγες νότες του στο 1ο επεισόδιο του τελευταίου κεφαλαίου, όταν ο Lucas (Caleb McLaughlin) κάθεται στο κρεβάτι στο νοσοκομείο δίπλα στην Max (Sadie Sink) και βέβαια γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που το ακούμε. Ξανά στο 2o και 4o επεισόδιο εντείνοντας το spooky στοιχείο στην ατμόσφαιρα και μεταξύ μας ποιος δεν είναι σίγουρος για την επιστροφή της Max και του "Running Up That Hill" που αποτελεί το φυλαχτό της. 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού (1985, Hounds of Love), το 2022, το "Running Up That Hill" φτάνει στην κορυφή του βρετανικού single chart και η Kate Bush ευχαριστεί με ένα συγκινητικό σημείωμα στο προσωπικό της site τους δημιουργούς του Stranger Things που το έκαναν εφικτό. Είναι η γηραιότερη γυναίκα που φτάνει στην κορυφή των single charts, ενώ τα 37 χρόνια είναι ο μεγαλύτερος χρόνος που χρειάστηκε ένα τραγούδι για να φτάσει στο Νο 1, ξεπερνώντας τους Wham! με το "Last Christmas" που χτύπησε κορυφή τον Ιανουάριο του 2021.

Επεισόδιο 2: The Vanishing of Holly Wheeler

ABBA – Fernando

Κομμάτι που ακούγεται στην πιο εμβληματική σκηνή της σεζόν και ως μάνα να πω ότι εδώ οι Duffey Brothers με έπιασαν 100% με την απόλυτη σκηνή με το μπουκάλι και την ατάκα "Stay Away From My Daughter". Προετοιμάζει τη σκηνή, ανοίγει την “μπανιέρα και το αφρόλουτρο” της Karen Wheeler (Cara Buono) για να φτάσει στην κορύφωση της πιο τρομαχτικής ίσως στιγμής της 5ης σεζόν, στη θαρραλέα μάχη της μάνας με τον Demogorgon. Διαβάζουμε ότι το τραγούδι των ABBA δεν αποτελούσε την πρώτη επιλογή των δημιουργών, αλλά εφόσον δεν δόθηκαν τα δικαιώματα για το αρχικά επιλεγμένο κομμάτι, το "Fernando" αποτέλεσε την τέλεια επόμενη επιλογή. Το "Fernando" κυκλοφόρησε το 1976 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του συγκροτήματος.

The Chordettes – Mr. Sandman

Ο νεαρός Henry Creel (μελλοντικός Vecna) υποδέχεται με το τραγούδι αυτό την μικρή Holly (Nell Fischer) σε μια αναβίωση του πατρικού του σπιτιού. Νοσταλγική και ανατριχιαστική αίσθηση μαζί και να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω κομμάτι από το μακρινό 1954 με συνθέτη τον Pat Ballard ακούστηκε σε πλήθος ταινιών, όπως τo Back to the Future (The Four Aces version) και horror movies, όπως οι Halloween II και Halloween H20: Twenty Years Later.

Επεισόδιο 3: The Turnbow Trap

Freddy Martin – To Each His Own

Πρωινό Holly (Nell Fischer) με τον "Henry" υπό τους ήχους που θυμίζουν παλιά κλασική ασπρόμαυρη ταινία ή κάποιο cartoon των 50s. Δημοφιλές αμερικανικό τραγούδι του 1946 σε μουσική του Jay Livingston και στίχους του Ray Evans που έχει κυκλοφορήσει σε πολλές εκτελέσεις. Η εκτέλεση των Freddy Martin & His Orchestra που ακούγεται στο Stranger Things έτυχε ευρείας αποδοχής, γιατί σε καιρούς που επικρατούσε το swing, η τεχνικά άρτια jazz και οι big bands, ο τρόπος που το τραγούδησε ο Freddy και η παρέα του ακούστηκε πιο λαϊκός και χορευτικός κι έτσι έγινε πιο προσιτός στο ευρύ κοινό.

Tiffany – I Think We're Alone Now

To "I Think We're Alone Now" έγινε τεράστια επιτυχία από τη 15χρονη Tiffany το 1987, αν και αποτελεί διασκευή του πρωτότυπου κομματιού των Tommy James & The Shondells. Η 7χρονη Holly το ακούει στο ροζ κασετοφωνάκι που της χάρισε ο Vecna – που να’ξερε – κι είναι υπερ-χαρούμενη μέσα στο ροζ αφελή κόσμο της. Όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο, αλλά αυτή το ζει αλλάζοντας ρούχα και χορεύοντας στο παιδικό της δωμάτιο, θυμίζοντας μας τον όρο τραγική ειρωνία και γεμίζοντας μας "έλεο και φόβο".

Yello – Oh Yeah



Yello έχουμε ξανακούσει στο τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν του Stranger Things, όταν το Goldrush συνόδευε την προσπάθεια της εφηβικής συμμορίας να κλείσει την πύλη δίπλα στο εμπορικό "Starcount". Αυτή τη φορά επιλέγεται το "Oh Yeah" με τη "σήμα κατατεθέν" εισαγωγή του που έχει ακουστεί σε πλήθος ταινιών. Κυκλοφόρησε το 1985 στο άλμπουμ Stella, ονομάζεται "The Ferris Bueller Song" γιατί συμπεριλήφθηκε το 1986 στην ομώνυμη ταινία του John Hughes, χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες ακόμα soundtrack ταινιών μέχρι το τέλος της δεκαετίας και αποτέλεσε ένα Hollywood cliché των 80s, συνδέθηκε απόλυτα με σαχλαμάρες με αυτοκίνητα και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να συνοδεύει τον Dustin καθώς τρυπάει την αψεγάδιαστη BMW του Steve Harrington (Joe Keery) για τους σκοπούς της αποστολής.

Επεισόδιο 4: Sorcerer

Elmer Bernstein - Premature Plans

Το θέμα από την ταινία "H Μεγάλη Απόδραση" του Elmer Bernstein ακούγεται στο 4ο επεισόδιο και να μια ακόμη κινηματογραφική επιλογή για να υπενθυμίζει κομβικές στιγμές στην ιστορία του σινεμά, αλλά και να συνοδεύσει μια ξεχωριστή σκηνή. Αρχίζει να παίζει όταν η Robin ξεκινά να εξηγεί το σχέδιό της να βάλει κρυφά τον Derek στη στρατιωτική βάση. Αναφέρεται σε αυτή την κλασική πολεμική ταινία και, καθώς το κάνει, το εμβληματικό σκορ του Bernstein ακούγεται πάνω από τη σκηνή όπου σχεδιάζεται η σήραγγα.

The Chords – Sh-Boom

Oι The Chords ηχογράφησαν το “Sh-Boom” το 1954 και 70 χρόνια μετά οι Duffey Brothers μαζί με την επιμελήτρια Nora Felder το επιλέγουν για να συνοδεύσει την περιήγηση της Max στις αναμνήσεις του Hennry. Κομμένο και ραμμένο για το παρελθόν, γνωρίζεις ότι όποτε ακούγεται συνδέεται με κάποιο flashback. Καθώς η Max μπαίνει στις αναμνήσεις του Henry από το Λύκειο του Hawkins το 1959, αυτό το κλασικό κομμάτι των ’50s αρχίζει να παίζει. Το τραγούδι δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα, υπενθυμίζοντας στους θεατές ότι ο Vecna ήταν κάποτε συμμαθητής του Hopper, της Joyce και ακόμη και του πατέρα του Steve Harrington.

Δίπλα σε αυτά τα κομμάτια που διατρέχουν τα 40s, τα 50s, τα 60s, τα 70s, τα 80s και μας μυούν σε τεράστια hits των δεκαετιών, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα έρθουν κι άλλα. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο σημείο αυτό βέβαια στους Kyle Dixon και Michael Stein, τα μυαλά πίσω από τις πρωτότυπες συνθέσεις της σειράς που κυριαρχούν σε όλα τα κεφάλαια και περισσότερο στο 4ο επεισόδιο της 5ης σεζόν, για τον βαρύ synth ήχο που ανακαλύπτουν και στοιχειώνουν την ψυχή μας δημιουργώντας κάθε φορά την επική ατμόσφαιρα στο Stranger Things.

Ραντεβού στις 25 Δεκεμβρίου για το Volume 2.



