Doja Cat: Νέο άλμπουμ, νέο single και παγκόσμια περιοδεία

Τον περασμένο Απρίλιο, η Doja Cat είχε αρχίσει να προαναγγέλλει τη νέα της εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι θα τιτλοφορείται Vie. Έκτοτε, έδινε μικρά δείγματα από το project, ανάμεσά τους και το νοσταλγικό pop κομμάτι "Jealous Type". Νωρίτερα αυτόν τον μήνα μάλιστα διοργάνωσε μια έκπληξη–πάρτι ακρόασης του άλμπουμ.

Τώρα η τραγουδίστρια και ράπερ επιβεβαίωσε επίσημα ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και προαποθήκευση στις ψηφιακές πλατφόρμες streaming.

Η Doja Cat παρουσίασε επίσης το βίντεο του "Jealous Type", σε παραγωγή του Jack Antonoff, εμπνευσμένο από την αισθητική των 80s. Στο clip η ίδια αντλεί στοιχεία από την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας, χορεύοντας κάτω από καταιονιστήρες νερού, με εκκεντρικά κοστούμια και άλλα campy visuals.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ασία, που θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Με τίτλο Ma Vie World Tour, η περιοδεία θα περάσει από Auckland, Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, Manila, Singapore, Seoul, Tokyo, Bangkok και Kaohsiung μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.