Πληροφορίες

Doja Cat: Νέο άλμπουμ, νέο single και παγκόσμια περιοδεία

Η Doja Cat ανακοίνωσε επιτέλους τις λεπτομέρειες για το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο "Vie" και παρουσίασε το χορευτικό single "Jealous Type".

Doja Cat
Avopolis Team

Τον περασμένο Απρίλιο, η Doja Cat είχε αρχίσει να προαναγγέλλει τη νέα της εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι θα τιτλοφορείται Vie. Έκτοτε, έδινε μικρά δείγματα από το project, ανάμεσά τους και το νοσταλγικό pop κομμάτι "Jealous Type". Νωρίτερα αυτόν τον μήνα μάλιστα διοργάνωσε μια έκπληξη–πάρτι ακρόασης του άλμπουμ.

Τώρα η τραγουδίστρια και ράπερ επιβεβαίωσε επίσημα ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και προαποθήκευση στις ψηφιακές πλατφόρμες streaming.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Doja Cat (@dojacat)

Η Doja Cat παρουσίασε επίσης το βίντεο του "Jealous Type", σε παραγωγή του Jack Antonoff, εμπνευσμένο από την αισθητική των 80s. Στο clip η ίδια αντλεί στοιχεία από την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας, χορεύοντας κάτω από καταιονιστήρες νερού, με εκκεντρικά κοστούμια και άλλα campy visuals.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ασία, που θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Με τίτλο Ma Vie World Tour, η περιοδεία θα περάσει από Auckland, Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, Manila, Singapore, Seoul, Tokyo, Bangkok και Kaohsiung μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

FKA Twigs

Η FKA twigs είναι έτοιμη να «γεννήσει» το "Afterglow"

Μετά την ευρωπαϊκή της περιοδεία και εν μέσω (έντονων) φημών για ρόλο ως Josephine Baker σε...
Bug Teeth

Bug Teeth: Από την bedroom pop σε μια πλήρη μπάντα και το ντεμπούτο "Micrographia"

Με indie rock, ambient και ψυχεδελικά στοιχεία, το συγκρότημα υφαίνει ατμοσφαιρικούς ήχους που...
Doja Cat

Doja Cat: Νέο άλμπουμ, νέο single και παγκόσμια περιοδεία

Η Doja Cat ανακοίνωσε επιτέλους τις λεπτομέρειες για το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο "Vie" και...

Featured

Annahstasia – Tether

Annahstasia – Tether

Η αμερικανονιγηριανή τραγουδοποιός Annahstasia, με την ξεχωριστή της χροια και την απλότητα ως...
Incirrina

Incirrina: Η μελαγχολία των συνθεσάιζερ συναντά την ποίηση των λέξεων

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου συναντά τους Ιncirrina με αφορμή την επερχόμενη εμφάνισή τους στο Death...

Dijon – Baby

Λένε πως ο Dijon βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον Prince και τον Frank Ocean. «Μάλιστα, μάλιστα»...

Best of Network