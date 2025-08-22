Ο Brian Eno και η Beatie Wolfe ανακοίνωσαν το "Liminal", ένα νέο συνεργατικό άλμπουμ

Ο νέος δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου από τη Verve Records και αποτελεί τη συνέχεια του διπλού άλμπουμ Lateral and Luminal, που κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου 2025. Για να προλογίσουν την επικείμενη κυκλοφορία, παρουσίασαν δύο νέα κομμάτια: το φωνητικό "The Last To Know" και το οργανικό "Ringing Ocean".

Μιλώντας για το νέο LP, το δίδυμο δήλωσε: «Το Liminal βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης ανάμεσα στο Lateral και το Luminal. Αν το Lateral μοιάζει με τοπίο ζωγραφισμένο με ήχους, ένα ηχητικό τοπίο, το Luminal είναι σαν ένα ονειρικό ξύπνημα, ένας χώρος αισθήσεων. Το Liminal, η πιο πρόσφατη προσθήκη, είναι ένα υβρίδιο των δύο∙ μια παράξενη νέα γη όπου ο άνθρωπος ζει και νιώθει, περιπλανώμενος στους μυστηριώδεις χώρους της».

Συνεχίζουν: «Το Liminal τοποθετείται στα σύνορα ανάμεσα στο τραγούδι και το μη-τραγούδι (ή "nong", όπως το αποκαλούμε), εκεί όπου ο ακροατής εξερευνά έναν οικείο αλλά άγνωστο νέο ηχητικό κόσμο, ακόμη αχαρτογράφητο και αμφίσημο».

Το Liminal θα κυκλοφορήσει σε ποικιλία formats, μεταξύ αυτών eco-friendly CD, μαύρο biovinyl και διάφανο ροζ biovinyl αποκλειστικά από το webstore.

Στο μεταξύ, τον επόμενο μήνα, ο Eno θα εμφανιστεί στο Wembley Arena του Λονδίνου στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της συναυλίας Together for Palestine. Η εκδήλωση, που οργανώνεται υπέρ της φιλανθρωπικής οργάνωσης Choose Love για τη στήριξη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη, περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό line-up με τους Damon Albarn, King Krule, Bastille, Rina Sawayama, Jamie XX, Hot Chip, Paloma Faith, James Blake και πολλούς ακόμα.

Στο δελτίο τύπου για το Together for Palestine, ο Eno είχε δηλώσει: «Μπροστά στις φρικαλεότητες της Γάζας, η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή. Οι καλλιτέχνες πάντοτε βοήθησαν τις κοινωνίες να επισημάνουν την αδικία και να φανταστούν καλύτερα μέλλοντα. Γι’ αυτό η συναυλία αυτή έχει σημασία. Είναι η στιγμή να ενωθούμε – όχι μόνο για να υψώσουμε τις φωνές μας, αλλά για να επαναβεβαιώσουμε την κοινή μας ανθρωπιά».