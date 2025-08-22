Iggy Pop: «Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη ανασφάλεια, αλλά η μουσική είναι ακόμα το αντίδοτο»

Ο Iggy δεν τρέφει καμία αυταπάτη για την εποχή μας. Σε μια νέα του συζήτηση με τη φίλη και μουσικό Anna Von Hausswolff για το Interview Magazine, πέταξε το καρφί: «Η σύγχρονη εποχή είναι πολύ… ανασφαλής». Που σημαίνει ότι αν το λέει ο Iggy, ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στον πάτο (κυριολεκτικά) και έχει δει όλο το χάος από πρώτο χέρι, μάλλον κάτι ξέρει.

Η Von Hausswolff το έθεσε πρώτη: μετά την πανδημία, η κοινωνία δείχνει να χάνει την όρεξή της για συλλογική δράση, σαν να έχει παρατήσει το ίδιο της το μέλλον. Ο Pop συμφώνησε αμέσως, προσθέτοντας με το γνωστό του σαρκασμό: «Ζούμε σε πολύ ανασφαλείς καιρούς. Οι άνθρωποι είναι ανασφαλείς. Και ναι, κυκλοφορεί πολύ Xanax εκεί έξω».

Η κουβέντα πήγε και στο νέο άλμπουμ της Von Hausswolff, Iconoclasts, που μιλά για το σπάσιμο των κύκλων λατρείας και την αμφισβήτηση συστημάτων, ψευδαισθήσεων ή σχέσεων. Ο Pop το βρήκε επίκαιρο: «Σίγουρα κάτι παίζει με τα άστρα. Γιατί όλοι, από πάνω μέχρι κάτω στην κοινωνία, δείχνουν να χάνουν την μπάλα. Τα σύνορα και τα έθνη έχουν καταντήσει γελοία».

Κι επειδή τίποτα δεν ολοκληρώνεται χωρίς μια γερή δόση pop-culture, ο Iggy έριξε και το χτύπημα στα social media: «Είναι ολοφάνερο πια, πως χάρη στα social, υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν όλα: τα γιοτ, τα τζετ, την ικανότητα να κουνάνε κυβερνήσεις. Και μετά υπάρχουν και οι υπόλοιποι, που νιώθουν ότι δεν φτάνουν πουθενά. Και το νιώθουν πολύ έντονα».

Ωστόσο, ακόμα κι αν βλέπει παντού μιζέρια, ο Pop βρίσκει παρηγοριά στη μουσική. Έσταξε μέλι για την Ethel Cain («δυναμίτης» είπε για τη συνεργασία τους στο "Aging Young Woman"), ενώ παραδέχτηκε ότι κόλλησε με τους Sleaford Mods και τις Lambrini Girls χάρη στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο BBC Radio 6.

Τελικά, ο Iggy Pop μπορεί να λέει πως ζούμε σε μια «ανασφαλή» εποχή, αλλά όπως αποδεικνύει: όταν έχεις νέα μουσική να σε συνεπαίρνει, το Xanax ίσως και να περισσεύει.