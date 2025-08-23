Ο Bruce Springsteen αποκαλύπτει το "Lonely Night In The Park" για τα 50 χρόνια του "Born To Run"

Το κομμάτι, που δεν είχε δοθεί ποτέ στο κοινό, ηχογραφήθηκε στις θρυλικές sessions του 1975 στη Νέα Υόρκη, στα Record Plant Studios, με τον παραγωγό Jon Landau, αλλά τελικά έμεινε εκτός tracklist την τελευταία στιγμή.

Το "Lonely Night In The Park" είχε παιχτεί για λίγο το 2005 στον δορυφορικό σταθμό SiriusXM που ήταν αφιερωμένος στον Springsteen, αλλά ποτέ ξανά μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμο στο κοινό.

Στο βιβλίο Down Thunder Road: The Making Of Bruce Springsteen του Mike Appel, ο οποίος επίσης εργάστηκε στο άλμπουμ, αναφέρεται ότι ο Landau προσπάθησε να πείσει να αντικατασταθεί το "Meeting Across The River" με το "Lonely Night In The Park", χωρίς όμως επιτυχία.

Το νέο κομμάτι φέρει τον κλασικό ήχο Springsteen των ’70s και μπορείτε να το ακούσετε εδώ.

Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τη συλλογή μιας νέας παρτίδας ακυκλοφόρητου υλικού, η οποία θα τιτλοφορηθεί εύστοχα Tracks III.

Όπως εξήγησε, σε συνέχεια της λογικής του Tracks II, το project δεν θα είναι απλώς ένα συνονθύλευμα ακυκλοφόρητων κομματιών, αλλά ολοκληρωμένα άλμπουμ που δεν είχαν δει ποτέ το φως. «Υπάρχουν πέντε ολόκληρα άλμπουμ μουσικής», τόνισε, λέγοντας πως με αυτήν την κυκλοφορία θα αδειάσει σχεδόν το προσωπικό του αρχείο. «Υπήρχε πολλή καλή μουσική που είχε μείνει στην άκρη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το υλικό του Tracks III θα εκτείνεται από την εποχή του πρώτου του δίσκου, Greetings From Asbury Park, N.J. (1973), μέχρι και το 2024.

Ο Springsteen βρέθηκε επίσης φέτος στα πρωτοσέλιδα, όταν σε συναυλία του στο Μάντσεστερ χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική» με τον Πρόεδρο να απαντά αποκαλώντας τον «ξεραμένο δαμάσκηνο» που «καλύτερα να ΣΚΑΣΕΙ μέχρι να επιστρέψει στη Χώρα». Τη δημόσια στάση του Boss στήριξαν στη συνέχεια ο Eddie Vedder (Pearl Jam), ο Neil Young, ο Tom Morello και ο Bono.