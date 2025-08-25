Cheap Trick: Mετριοφροσύνη τέλος, έρχεται το 21ο άλμπουμ τους

Οι θρυλικοί Cheap Trick της power pop επιστρέφουν με το εικοστό πρώτο τους άλμπουμ. Το All Washed Up θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου από τη BMG, και προαναγγέλλεται με το ολοκαίνουργιο single "Twelve Gates".

«Το "Twelve Gates", από το All Washed Up του 2025, είναι από τα καλύτερά μας μέχρι σήμερα», δηλώνει ο μπασίστας Tom Pettersson. «Λατρεύω πώς βγήκε αυτό το κομμάτι. Είναι από τα αγαπημένα μου του δίσκου».

Το άλμπουμ παραγωγής των ίδιων ηχογραφήθηκε με τον μακροχρόνιο συνεργάτη Julian Raymond, που έχει βάλει την υπογραφή του και σε άλλα… ευφάνταστα τιτλοφορημένα έργα της μπάντας, όπως τα "Woke Up With A Monster", "Special One", "Bang, Zoom, Crazy... Hello", "The Latest, We’re All Alright!", "In Another World" και "Rockford".

Το άλμπουμ μιξαρίστηκε από τον Chris Lord Alge και ηχογραφήθηκε στα Sound Emporium, Blackbird, Love Shack και Zen studios του Νάσβιλ, καθώς και στα Sweetzerland Studios του Λος Άντζελες.

«Απλώς άλλο ένα σπουδαίο άλμπουμ από το καλύτερο ροκ συγκρότημα στον κόσμο», δηλώνει με την… γνωστή του μετριοφροσύνη ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Robin Zander.

Οι Cheap Trick βρίσκονται ήδη σε περιοδεία και μόλις ανακοίνωσαν νέο κύκλο εμφανίσεων που ξεκινά τον Οκτώβριο.