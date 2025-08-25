Πληροφορίες

Ήρθε η σειρά των Hotline TNT να αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Μετά τους Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard, Xiu Xiu και Deerhoof, οι Hotline TNT αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας τις επενδύσεις του CEO Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικές εφαρμογές.

Hotline TNT
Avopolis Team

Οι υπέροχοι shoegazers Hotline TNT απέσυραν τη μουσική τους από το Spotify, ακολουθώντας το παράδειγμα αρκετών indie συγκροτημάτων όπως οι Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & the Lizard Wizard, Xiu Xiu και Deerhoof. «Η εταιρεία που παρουσιάζεται ως θεματοφύλακας όλης της ηχογραφημένης μουσικής απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν ευθυγραμμίζεται σε καμία περίπτωση με τις αξίες της μπάντας», έγραψε σε δήλωσή του ο frontman Will Anderson. «Ένας πιο δροσερός κόσμος είναι εφικτός».

Στις ανακοινώσεις της αποχώρησής τους από το Spotify, οι King Gizzard, Xiu Xiu και Deerhoof επικαλέστηκαν τις στρατιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιεί ο CEO του Spotify, Daniel Ek, μέσω του venture capital fund του, Prima Materia. Από το 2021, η Prima Materia επενδύει στην Helsing, μια αμυντική εταιρεία που πουλάει λογισμικό βασισμένο σε AI για τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων. Οι Godspeed You! Black Emperor έκαναν ένα βήμα παραπέρα, αποσύροντας τη μουσική τους από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming.

Φέτος, οι Hotline TNT κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Raspberry Moon και βρίσκονται σε περιοδεία για την προώθησή του. Στις 5 Σεπτεμβρίου, θα διοργανώσουν ένα «24ωρο τηλεμαραθώνιο» σε Twitch, YouTube και Instagram, στη διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, θα «στοχεύσουν να πουλήσουν 500 αντίτυπα του Raspberry Moon μέσω Bandcamp, ενώ παράλληλα θα συνομιλούν με καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, ιδιοκτήτες δισκοπωλείων και άλλους για τη νέα μουσική που αγαπούν, τις πηγές ανακάλυψής της και τα συναισθήματά τους για το Spotify».

 

 

 

