Mike Joyce: Ο ντράμερ των Smiths κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του "The Drums"

Ο Mike Joyce έκανε την ανακοίνωση μέσα από τα social media το περασμένο Σαββατοκύριακο, αποκαλύπτοντας ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στη Βρετανία στις 6 Νοεμβρίου. Είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, με την HMV να προσφέρει μια περιορισμένη σκληρόδετη έκδοση (ένα αντίτυπο ανά πελάτη) υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Joyce.

Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τη διεθνή κυκλοφορία του βιβλίου. Σύμφωνα με την περιγραφή της HMV, το The Drums θα προσφέρει στους φαν μια «ανεπιτήδευτη» ματιά στην μπάντα, «από την οπτική του ίδιου του μεγαλύτερου φαν των Smiths στον κόσμο», όπως αυτοχαρακτηρίζεται ο Joyce.

Το βιβλίο ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν επιχειρεί να προσθέσει κάτι απολύτως νέο στην ήδη εκτενέστατη βιβλιογραφία για τους Smiths: «Η καταγεγραμμένη ιστορία των Smiths δεν στερείται εγκυκλοπαιδικών καταγραφών όλων όσων συνέβησαν μέσα στα χρόνια· αυτό που όμως φέρνει το βιβλίο του Mike είναι μια ειλικρινής, ψυχαγωγική και βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, ακριβώς αυτή που οι φαν περίμεναν. Ένα βιβλίο που πραγματικά μεταδίδει το πώς ήταν να είσαι μέλος των Smiths».

Το The Drums αποτελεί την τρίτη αυτοβιογραφία που συνδέεται με τους Smiths. Ο Morrissey είχε εκδώσει την πρώτη, με τίτλο Autobiography, το 2013 από την Penguin Classics, ενώ τρία χρόνια αργότερα ο Johnny Marr κυκλοφόρησε το Set The Boy Free.

Όσο για τον μπασίστα Andy Rourke (που πέθανε το 2023) δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει δική του αυτοβιογραφία, ωστόσο συμμετείχε εκτενώς με συνεντεύξεις στο βιβλίο του Tony Fletcher A Light That Never Goes Out: The Enduring Saga of the Smiths (2012).