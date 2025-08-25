Oι Kings of Leon κυκλοφορούν νέο track με τον Ζack Ryan

Το κομμάτι έκανε την πρώτη του εμφάνιση ζωντανά στη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο στις 15 Αυγούστου και τώρα κυκλοφορεί επίσημα σε στούντιο εκδοχή, μέσω της Love Tap Records, το δικό τους label που διανέμεται από τη Virgin Records.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά το "Bowery", που βγήκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και παρουσιάστηκε επίσης στο Golden Gate Park show.

Στο "We’re Onto Something", οι Kings Of Leon εμφανίζονται σε χαλαρή, μπλουζ διάθεση, με τους Caleb Followill και Zack Bryan να εναλλάσσονται στα φωνητικά, πάνω σε ένα στρώμα από φυσαρμόνικα, ατμοσφαιρικές κιθάρες και ρυθμική βάση που κυλάει αργά και σταθερά.

Μιλώντας για το τραγούδι σε βίντεο στο Instagram, ο Followill δήλωσε: «Νιώθω πως αυτό το κομμάτι είναι απλώς γεμάτο vibes, καλή διάθεση, καλές στιγμές∙ δεν το παίρνουμε υπερβολικά σοβαρά. Όχι μόνο ο τρόπος που γράφτηκε, αλλά και ο τρόπος που το προσεγγίζουμε».

Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να μην είμαστε υπερβολικά σχολαστικοί με κάθε μικρή μας απόφαση. Να είμαστε πιο χαλαροί με τα πράγματα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί καλύτερα για εμάς, όταν δημιουργούμε μουσική στον δικό μας κόσμο».