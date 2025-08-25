Πληροφορίες

H Cat Burns ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "How To Be Human"

Η Cat Burns ανακοίνωσε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο "How To Be Human", καθώς και μια μεγάλη περιοδεία στην Αγγλία για το 2025.

Cat Burns
Avopolis Team

Η τραγουδοποιός από το Λονδίνο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου τη συνέχεια του ντεμπούτου της Early Twenties (2024), το οποίο είχε μπει στη shortlist του Mercury Prize. 

«Το How To Be Human αφορά την τελευταία χρονιά της ζωής μου. Βίωσα τον θάνατο ενός αγαπημένου μου προσώπου και ταυτόχρονα τον πρώτο μου ερωτικό χωρισμό, και ειλικρινά δεν είχα ιδέα πώς θα τα κατάφερνα να το ξεπεράσω», εξηγεί η Burns. «Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν ο εσωτερικός τρόπος μου να πλοηγηθώ μέσα στη θλίψη και στην απώλεια του παππού μου, με τον οποίο ήμουν εξαιρετικά δεμένη, είναι σαν το άλμπουμ-παρηγοριά μου».

Συνέχισε: «Καθώς το έφτιαχνα συνειδητοποίησα πόσους ανθρώπους θα μπορούσε να βοηθήσει. Ξέρω ότι πολλοί περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Ελπίζω να τους προσφέρει κι εκείνους κάποια ανακούφιση και να δείξει πώς μπορείς να ξανασηκωθείς».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το How To Be Human μεταφέρει τις «εσωτερικές σκέψεις» της Burns, καθώς διαχειρίζεται την ευαλωτότητα, την ανάπτυξη και την αγάπη, δημιουργώντας ένα ισχυρό έργο που θα αγγίξει βαθιά τους ακροατές. Το άλμπουμ είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο από την ίδια, αποτυπώνοντας τη «γνήσια αυθεντικότητά της και το χάρισμά της στη διήγηση ιστοριών».

Ο επερχόμενος δίσκος θα περιλαμβάνει 16 κομμάτια, ανάμεσά τους και τα πρόσφατα singles "All This Love" και "GIRLS!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cat Burns (@catburns)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Patti Smith

Η Patti Smith επανακδίδει το "Horses" για τα 50 χρόνια με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Η Patti Smith ανακοίνωσε την επετειακή επανέκδοση του "Horses" για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, παρουσιάζοντας...
Cat Burns

H Cat Burns ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "How To Be Human"

Η Cat Burns ανακοίνωσε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο "How To Be Human", καθώς και μια...
Kings of Leon

Oι Kings of Leon κυκλοφορούν νέο track με τον Ζack Ryan

Οι Kings Of Leon κυκλοφόρησαν το νέο τους single με τίτλο "We’re Onto Something", στο οποίο...

Featured

Nina Protocol: Το ηθικό αντίδοτο στο Spotify;

Μια πλατφόρμα χωρίς προμήθειες, με δωρεάν streaming και φιλοσοφία κοινότητας, προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες...
Devo

Devo: Οι προφήτες της αποσύνθεσης που αποδείχτηκαν απελπιστικά σωστοί

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου είδε το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ των Devo και ένιωσε σαν να ανοίγει ξανά...
Adrian Sherwood

Adrian Sherwood – The Collapse Of Everything

Ο δάσκαλος του dub εξερευνά τον κόσμο που καταρρέει, μέσα από καπνούς και ηχογραφικά ερείπια.

Best of Network