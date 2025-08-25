H Cat Burns ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "How To Be Human"

Η τραγουδοποιός από το Λονδίνο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου τη συνέχεια του ντεμπούτου της Early Twenties (2024), το οποίο είχε μπει στη shortlist του Mercury Prize.

«Το How To Be Human αφορά την τελευταία χρονιά της ζωής μου. Βίωσα τον θάνατο ενός αγαπημένου μου προσώπου και ταυτόχρονα τον πρώτο μου ερωτικό χωρισμό, και ειλικρινά δεν είχα ιδέα πώς θα τα κατάφερνα να το ξεπεράσω», εξηγεί η Burns. «Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν ο εσωτερικός τρόπος μου να πλοηγηθώ μέσα στη θλίψη και στην απώλεια του παππού μου, με τον οποίο ήμουν εξαιρετικά δεμένη, είναι σαν το άλμπουμ-παρηγοριά μου».

Συνέχισε: «Καθώς το έφτιαχνα συνειδητοποίησα πόσους ανθρώπους θα μπορούσε να βοηθήσει. Ξέρω ότι πολλοί περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Ελπίζω να τους προσφέρει κι εκείνους κάποια ανακούφιση και να δείξει πώς μπορείς να ξανασηκωθείς».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το How To Be Human μεταφέρει τις «εσωτερικές σκέψεις» της Burns, καθώς διαχειρίζεται την ευαλωτότητα, την ανάπτυξη και την αγάπη, δημιουργώντας ένα ισχυρό έργο που θα αγγίξει βαθιά τους ακροατές. Το άλμπουμ είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο από την ίδια, αποτυπώνοντας τη «γνήσια αυθεντικότητά της και το χάρισμά της στη διήγηση ιστοριών».

Ο επερχόμενος δίσκος θα περιλαμβάνει 16 κομμάτια, ανάμεσά τους και τα πρόσφατα singles "All This Love" και "GIRLS!".