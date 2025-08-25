Πληροφορίες

Η Patti Smith επανακδίδει το "Horses" για τα 50 χρόνια με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Η Patti Smith ανακοίνωσε την επετειακή επανέκδοση του "Horses" για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, παρουσιάζοντας παράλληλα το μέχρι τώρα ακυκλοφόρητο κομμάτι "Snowball". 

Patti Smith
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Το Horses, το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της Patti Smith, έχει λάβει πολλές διακρίσεις από την κυκλοφορία του το 1975 (ανάμεσά τους και το βραβείο Charles Cros) και έχει ενταχθεί στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο National Recording Registry. Το κλασικό άλμπουμ τιμήθηκε το 2021 με την είσοδό του στο Grammy Hall Of Fame. 

Είναι ένα άλμπουμ-γροθιά που βρίσκει στόχο χωρίς να τρέμει το χέρι. Δεν είναι «όμορφο» με τον κλασικό τρόπο, είναι ωμό, σκελετωμένο, γεμάτο ψίθυρους και κραυγές που γκρεμίζουν τη διάκριση ανάμεσα στην ποίηση και στο ροκ. Και αν το punk ήθελε ποτέ μια ιέρεια, τη βρήκε εδώ: όχι να φωνάζει στα τυφλά, αλλά για να στέκεται ψύχραιμη μέσα στο χάος, με βλέμμα που σε τρυπάει πιο βαθιά από οποιοδήποτε riff. Πρόκειται για ένα δίσκο-μανιφέστο που ακόμη μοιάζει επίκαιρος, γιατί δεν ζητάει τίποτα, μόνο να σταθείς απέναντί του χωρίς μάσκα.

Για να γιορτάσει την κληρονομιά του δίσκου, η Smith ανακοίνωσε μια νέα remastered έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου (είναι διαθέσιμη ήδη η προπαραγγελία). Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο (2xLP) και διπλό CD (2xCD) από την Legacy Recordings.

Η έκδοση περιλαμβάνει εναλλακτικές εκτελέσεις τραγουδιών του άλμπουμ, την αρχική audition tape της Smith για την RCA το 1975, καθώς και τέσσερα ακυκλοφόρητα τραγούδια: τα "Distant Fingers", "The Hunter Gets Captured by the Game", "We Three" και "Snowball", το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Ακούστε το παρακάτω.

 

 

 

