Ο Rob Halford σκέφτεται ένα άλμπουμ με διασκευές του Tony Bennett

Ο Rob Halford είναι περισσότερο γνωστός για τις διαπεραστικές κραυγές του και τις εμβληματικές φωνητικές του ερμηνείες με τους Judas Priest, ωστόσο εδώ και χρόνια μιλάει ανοιχτά για την αγάπη του προς μουσικά είδη πέρα από το metal, όπως η country και η jazz.

Το 2022, οι Priest και η Dolly Parton μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Στην τελετή ένταξης, ο Halford συνεργάστηκε με την Parton σε μια ξεχωριστή εκτέλεση του "Jolene", μια στιγμή που θυμάται με αγάπη. Αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ της Rockstar.

Τώρα, ο Halford αποκάλυψε ότι είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής του αείμνηστου Tony Bennett. Μιλώντας πρόσφατα στο Ultimate Classic Rock, δήλωσε:

«Υπάρχουν τόσα μουσικά πράγματα που θέλω να κάνω… Τραγουδούσα Tony Bennett στο ντους τις προάλλες, άκουσα τη φωνή μου και σκέφτηκα, “Τολμώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο;”».

Συνέχισε: «Κι έπειτα λέω, “Είμαι πια γέρος, μπορώ να κάνω ό,τι στο διάολο θέλω!” Και αγαπώ τον Tony Bennett· λυπήθηκα πολύ, όπως και πολλοί άλλοι, όταν έφυγε. Ήταν είδωλο και φάρος. Αγαπώ όλα τα είδη τραγουδιστών. Η αγάπη μου για το τι μπορεί να κάνει η φωνή με ελκύει πάντα, οι ιδέες, η φαντασία, όπως όταν η Lady Gaga κάνει τα δικά της στη Βέγκας, όταν περνάει στη jazz πλευρά της μουσικής».

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν έχει ακόμα συγκεκριμένα σχέδια για την ηχογράφηση ενός τέτοιου άλμπουμ: «Ναι, θα το ήθελα πολύ. Δεν ξέρω πώς θα το έκανα, αλλά καλύτερα να βιαστώ αν θέλω να προχωρήσω σε κάτι τέτοιο. Δεν θα τολμούσα να το είχα κάνει πιο παλιά».

Σε άλλα νέα, ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος ότι οι Judas Priest θα αποκτήσουν σύντομα το δικό τους ντοκιμαντέρ, το οποίο συν-σκηνοθετεί ο Tom Morello των Rage Against The Machine.

Ένα από τα θέματα που οι θαυμαστές ελπίζουν να αγγίξει το ντοκιμαντέρ είναι η σεξουαλικότητα του Rob Halford. Ο εμβληματικός τραγουδιστής του metal όταν είχε μιλήσει πέρυσι, στη σειρά In Conversation του NME, αναφέρθηκε στην εμπειρία του όταν έκανε coming out ως gay το 1998, κάτι που περιέγραψε ως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να έχω κάνει για τον εαυτό μου».

«Αν το σκεφτώ, έγινε με τον σωστό τρόπο, γιατί δεν ήταν προσχεδιασμένο… Όλοι στην μπάντα ήξεραν ότι ήμουν gay, όλοι στην εταιρεία ήξεραν ότι ήμουν gay και το management το ίδιο. Και το πιστεύεις; Όλοι οι θαυμαστές είπαν: “Μα το ξέραμε ήδη ότι ήσουν gay”. Κι εγώ νόμιζα πως ήμουν ο μοναδικός gay του χωριού! Αλλά το καλό που βγήκε από αυτό δεν μπορεί να υπερτονιστεί», είπε.