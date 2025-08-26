Οι Kneecap ακυρώνουν την αμερικανική περιοδεία

Οι Kneecap αναγκάζονται να ακυρώσουν ολόκληρη την αμερικανική τους περιοδεία τον Οκτώβριο του 2025, όχι επειδή δεν πούλησαν εισιτήρια (κάθε show ήταν sold out), αλλά επειδή το βρετανικό κράτος αποφάσισε να τους μετατρέψει σε παραδειγματικό πολιτιστικό κυνήγι μαγισσών.

Η αφορμή; Ο Mo Chara κατηγορείται για «τρομοκρατικό αδίκημα», επειδή σε συναυλία του Νοεμβρίου 2024 ύψωσε μια σημαία που θεωρήθηκε ότι έδειχνε στήριξη στη Χεζμπολάχ. Ένα απόσπασμα βίντεο κόπηκε, ράφτηκε, απογυμνώθηκε από το πλαίσιο και ξανασερβιρίστηκε ως όπλο. Καλώς ήρθατε στη σύγχρονη Βρετανία, όπου το edit button είναι πιο ισχυρό από την πραγματικότητα.

Οι δικηγόροι του ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης για τεχνικό σφάλμα στη διαδικασία, ενώ ο δικαστής ακόμα ψάχνει αν έχει τη δικαιοδοσία. Επόμενη δίκη στις 26 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που οι Kneecap θα έπρεπε να πετάνε για ΗΠΑ.

Το συγκρότημα υπόσχεται πως «όταν κερδίσουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη περιοδεία». Μέχρι τότε, οι συναυλίες σε Καναδά, Αγγλία και Ευρώπη συνεχίζονται κανονικά, και για τους Αμερικανούς θα υπάρξει «κάτι πολύ ειδικό» τον Οκτώβριο. Ίσως livestream, ίσως κάτι πιο προκλητικό.

Για να μην ξεχνιόμαστε: το καλοκαίρι, οι Kneecap ερευνήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά για τα συνθήματα «Fuck Keir Starmer» και «Free, free Palestine» στο Glastonbury. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο λόγω «ανεπαρκών αποδείξεων». Δηλαδή, δεν βρέθηκε τρόπος να καταδικαστεί το να λες δυνατά αυτό που σκέφτεσαι.

Η υπόθεση Kneecap δείχνει πώς η πολιτική και η τέχνη συγκρούονται όταν οι ράπερ δεν τραγουδάνε για clubbing, ναρκωτικά και σαμπάνιες αλλά για πολιτικούς και σημαίες. Και προς το παρόν, η Βρετανία μοιάζει να φοβάται πιο πολύ τα beats από τις βόμβες.