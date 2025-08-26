Πληροφορίες

Οι Kneecap ακυρώνουν την αμερικανική περιοδεία

Το ιρλανδικό hip-hop συγκρότημα αναγκάζεται να ακυρώσει 15 sold-out συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω δικαστικής υπόθεσης στο Λονδίνο. Μια υπόθεση που αποκαλύπτει πόσο εύκολα το μικρόφωνο μετατρέπεται σε αποδεικτικό στοιχείο.

Kneecap
Avopolis Team

Οι Kneecap αναγκάζονται να ακυρώσουν ολόκληρη την αμερικανική τους περιοδεία τον Οκτώβριο του 2025, όχι επειδή δεν πούλησαν εισιτήρια (κάθε show ήταν sold out), αλλά επειδή το βρετανικό κράτος αποφάσισε να τους μετατρέψει σε παραδειγματικό πολιτιστικό κυνήγι μαγισσών.

Η αφορμή; Ο Mo Chara κατηγορείται για «τρομοκρατικό αδίκημα», επειδή σε συναυλία του Νοεμβρίου 2024 ύψωσε μια σημαία που θεωρήθηκε ότι έδειχνε στήριξη στη Χεζμπολάχ. Ένα απόσπασμα βίντεο κόπηκε, ράφτηκε, απογυμνώθηκε από το πλαίσιο και ξανασερβιρίστηκε ως όπλο. Καλώς ήρθατε στη σύγχρονη Βρετανία, όπου το edit button είναι πιο ισχυρό από την πραγματικότητα.

Οι δικηγόροι του ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης για τεχνικό σφάλμα στη διαδικασία, ενώ ο δικαστής ακόμα ψάχνει αν έχει τη δικαιοδοσία. Επόμενη δίκη στις 26 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που οι Kneecap θα έπρεπε να πετάνε για ΗΠΑ.

Το συγκρότημα υπόσχεται πως «όταν κερδίσουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη περιοδεία». Μέχρι τότε, οι συναυλίες σε Καναδά, Αγγλία και Ευρώπη συνεχίζονται κανονικά, και για τους Αμερικανούς θα υπάρξει «κάτι πολύ ειδικό» τον Οκτώβριο. Ίσως livestream, ίσως κάτι πιο προκλητικό.

Για να μην ξεχνιόμαστε: το καλοκαίρι, οι Kneecap ερευνήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά για τα συνθήματα «Fuck Keir Starmer» και «Free, free Palestine» στο Glastonbury. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο λόγω «ανεπαρκών αποδείξεων». Δηλαδή, δεν βρέθηκε τρόπος να καταδικαστεί το να λες δυνατά αυτό που σκέφτεσαι.

Η υπόθεση Kneecap δείχνει πώς η πολιτική και η τέχνη συγκρούονται όταν οι ράπερ δεν τραγουδάνε για clubbing, ναρκωτικά και σαμπάνιες αλλά για πολιτικούς και σημαίες. Και προς το παρόν, η Βρετανία μοιάζει να φοβάται πιο πολύ τα beats από τις βόμβες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KNEECAP (@kneecap32)

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Gojira

Gojira: Η αναμονή ξεκινά για νέο άλμπουμ το 2026 μετά το "Fortitude"

Οι Γάλλοι τιτάνες του metal παίρνουν τον χρόνο τους για να παραδώσουν κάτι «φρέσκο, δυνατό και...
Kneecap

Οι Kneecap ακυρώνουν την αμερικανική περιοδεία

Το ιρλανδικό hip-hop συγκρότημα αναγκάζεται να ακυρώσει 15 sold-out συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω...
Rob Halford

Ο Rob Halford σκέφτεται ένα άλμπουμ με διασκευές του Tony Bennett

Ο θρύλος των Judas Priest, Rob Halford, φαίνεται πως έχει βάλει στο μάτι ένα άλμπουμ με διασκευές...

Featured

Nina Protocol: Το ηθικό αντίδοτο στο Spotify;

Μια πλατφόρμα χωρίς προμήθειες, με δωρεάν streaming και φιλοσοφία κοινότητας, προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες...
Devo

Devo: Οι προφήτες της αποσύνθεσης που αποδείχτηκαν απελπιστικά σωστοί

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου είδε το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ των Devo και ένιωσε σαν να ανοίγει ξανά...
Adrian Sherwood

Adrian Sherwood – The Collapse Of Everything

Ο δάσκαλος του dub εξερευνά τον κόσμο που καταρρέει, μέσα από καπνούς και ηχογραφικά ερείπια.

Best of Network