Gojira: Η αναμονή ξεκινά για νέο άλμπουμ το 2026 μετά το "Fortitude"

Οι Gojira ετοιμάζουν την επιστροφή τους με νέο άλμπουμ το 2026, την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους μετά το Fortitude του 2021. Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από συνέντευξη του ντράμερ Mario Duplantier, ο οποίος τόνισε ότι το συγκρότημα προτίμησε να περιμένει και να ωριμάσει το υλικό αντί να εκμεταλλευτεί γρήγορα τη διεθνή απήχηση που απέκτησε μετά την εκρηκτική εμφάνισή του στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

«Μας πήρε πολύ χρόνο, αλλά τον χρειαζόμασταν», δήλωσε ο Duplantier. «Έπρεπε να σιγουρευτούμε ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ότι αυτό που θα φέρουμε ως Gojira θα είναι αρκετά δυνατό. Δεν έχουμε πια την ίδια πίεση· δεν είμαστε νέα μπάντα. Είμαστε μαζί 30 χρόνια, έχουμε ήδη χτίσει το όνομά μας».

Και συνέχισε: «Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυτούμε. Σημαίνει ότι είναι κρίσιμο να αφιερώσουμε χρόνο για να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά φρέσκο και ισχυρό. Δουλέψαμε τα νέα τραγούδια με κάθε λεπτομέρεια, για να είμαστε σίγουροι πως είναι όσο δυνατά και έξυπνα χρειάζονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχεται. Το 2026 θα είναι εδώ».

Η προσμονή ανεβαίνει ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη διάκριση του συγκροτήματος: το "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" απέσπασε το Grammy Καλύτερης Metal Ερμηνείας το 2025 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία metal/hard rock τραγούδια του 2024.

Μέχρι τότε, οι Gojira συνεχίζουν ζωντανά: τον Σεπτέμβριο θα περιοδεύσουν στον Καναδά μαζί με τους Korn, ενώ θα εμφανιστούν ως headliners στο Madison του Wisconsin (23/9) και στο Aftershock Festival στο Σακραμέντο (4/10).