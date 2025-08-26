Ένα νέο ταξίδι στον ήχο: Οι Οrb επιστρέφουν με το "Buddhist Hipsters"

Σε έναν κόσμο απρόβλεπτο και ταραγμένο, ένα πράγμα μπορούμε πάντα να περιμένουμε: ένα νέο άλμπουμ των Orb. Μια ακόμη «άδεια για το μυαλό», με το επόμενο ταξίδι ποτέ να μην είναι μακριά. Στο νέο άλμπουμ του αειθαλούς ηλεκτρονικού πατέρα Alex Paterson, σε συνεργασία με τον πλέον ακλόνητο «θαυματουργό νέο» Michael Rendall, το σχήμα παραδίδει ξανά τον ήχο, ίσως με μία από τις καλύτερες δουλειές του μέχρι σήμερα.

«Έβλεπα ένα όνειρο», λέει ο Paterson. «Και σε αυτό το όνειρο υπήρχε μία κυλιόμενη σκάλα που κατέβαινε από τα σύννεφα, πάνω στην οποία βρίσκονταν Βουδιστές και χίπστερς. Και από την κορυφή μου έκανε νόημα ο Roger Eno. Όταν ξύπνησα, είχα μήνυμα από εκείνον να με ρωτάει αν θέλαμε κι άλλες συνεργασίες. Έτσι, συμμετέχει κι εκείνος στο άλμπουμ, μαζί με άλλους φίλους».

Το νέο single "Under The Bed", δεύτερο κομμάτι που παρουσιάζεται από το επερχόμενο άλμπουμ Buddhist Hipsters, φέρνει ξανά στο πλευρό του Alex τον μακροχρόνιο συνεργάτη των Orb, Andy Falconer, τον οποίο ο Alex αποκαλεί «θεό του ambient». Μαζί βυθίζονται σε τόσα επίπεδα ήχου που δεν είναι απλώς «εκτός βάθους», αλλά πραγματικά κάτω από το κρεβάτι, προσφέροντας δέος κοσμολογικών διαστάσεων, σαν πλανητάριο ουράνιας έμπνευσης. Η ηχογράφηση του άλμπουμ και οι πρόσφατες εμφανίσεις υπήρξαν άνετες, χαρούμενες και θεραπευτικές εμπειρίες, σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Michael Rendall.

Το Buddhist Hipsters κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου από την Cooking Vinyl και θα είναι διαθέσιμο σε CD με εξάπτυχο ένθετο, διπλό μαύρο βινύλιο με gatefold sleeve, καθώς και σε συλλεκτικές εκδόσεις rust red, pink marble και yellow marble βινυλίου.