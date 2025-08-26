Νέο remix άλμπουμ από τους Molchat Doma

Μετά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο Floyd στις αρχές του καλοκαιριού, μια performance που θύμιζε μνημείο μπρουταλιστικής αισθητικής και στιγμιαίας αστικής εντασης οι Λευκορώσοι post punk/synth pop Molchat Doma επιστρέφουν με κάτι πιο άμεσο και σχεδιασμένο για τα clubs: το Belaya Polosa Remixes. Κυκλοφορεί ήδη από τη Sacred Bones και περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, όπου στιγμές από το περσινό Belaya Polosa επαναδιαθλώνται μέσα από την οπτική γωνία σημαντικών παραγωγών της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.

Εκεί όπου η μουσική τους αναδεικνύει τη μελαγχολική αυστηρότητα και το παγωμένο βλέμμα των Molchat Doma, οι νέες αυτές εκδοχές ωθούν τον παγερό ρυθμό τους κατευθείαν προς το dancefloor. Εδώ, το post-soviet ψυχρό τοπίο της μπάντας μεταμορφώνεται σε ένα ηχητικό χωνευτήρι που γεφυρώνει breakbeat, hard techno, industrial dub και αποδομημένη pop.

Οι συμμετέχοντες είναι ονόματα-βαρύτητες: The Crystal Method & Future Funk Squad, Overseer, Juno Reactor, Marie Vaunt, The Bug, Ivan Dorn & op1van, όλοι πειραματίζονται πάνω στον μινιμαλιστικό μονόχρωμο ήχο των Molchat Doma, λυγίζοντάς τον σε απροσδόκητες, ηλεκτρισμένες μορφές.

Το αποτέλεσμα; Ένα άλμπουμ που αποκαλύπτει τη διπλή φύση του γκρουπ: από τη μία το κλασικό μετασοβιετικό σκοτάδι που τους καθιέρωσε ως cult φαινόμενο, κι από την άλλη μια απροσδόκητη ικανότητα να γίνουν το soundtrack της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Το Belaya Polosa Remixes είναι η απόδειξη ότι η μελαγχολία των Molchat Doma μπορεί να ιδρώσει στο dancefloor χωρίς να χάσει το φάντασμα που την στοιχειώνει.