Πληροφορίες

H Apple Music φέρνει νέα λειτουργία εισαγωγής playlists από άλλες πλατφόρμες

Η Apple Music παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τις playlists τους από άλλες υπηρεσίες streaming, απειλώντας ευθέως την κυριαρχία του Spotify.

Apple Music
Avopolis Team

Μετά από δοκιμαστική φάση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τον Μάιο του 2025, η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Μεξικό, Καναδά, Γαλλία, Βραζιλία και Γερμανία. Σύντομα, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Όπως αναφέρει το MacRumors, το εργαλείο βρίσκεται στο νέο μενού ρυθμίσεων «Transfer Music from Other Music Services», όπου οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε άλλη υπηρεσία και να επιλέξουν ποια playlists θα εισάγουν. Στη σελίδα υποστήριξης της Apple υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, καθώς και μια εναλλακτική μέθοδος μέσω browser.

Η είδηση έρχεται την ώρα που καλλιτέχνες εγκαταλείπουν μαζικά το Spotify, αντιδρώντας στις επενδύσεις του CEO Daniel Ek στη γερμανική εταιρεία Helsing, που ειδικεύεται σε πολεμικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσά τους οι Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Xiu Xiu και Hotline TNT.

Οι King Gizzard & the Lizard Wizard έγραψαν πρόσφατα στο Instagram: «Μια ενημέρωση για όσους δεν το ξέρουν: ο CEO του Spotify Daniel Ek επενδύει εκατομμύρια σε τεχνολογία πολεμικών drones με τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις αφαιρέσαμε τη μουσική μας από την πλατφόρμα. Μπορούμε να πιέσουμε αυτούς τους Dr. Evil tech bros να κάνουν κάτι καλύτερο; Ελάτε μαζί μας σε άλλη πλατφόρμα».

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

President

Θα μάθουμε ποτέ την αληθινή ταυτότητα των President;

Υπάρχει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου γύρω από το μασκοφόρο συγκρότημα Presidentαπό την πρώτη τους εμφάνιση στις...
Lana Del Rey

Lana Del Rey: Το νέο της άλμπουμ θα λέγεται "Stove" και αναμένεται τον Ιανουάριο

Η Lana Del Rey δηλώνει έτοιμη να κυκλοφορήσει το "Stove" τον Ιανουάριο. Όλα καλά με τις...
Apple Music

H Apple Music φέρνει νέα λειτουργία εισαγωγής playlists από άλλες πλατφόρμες

Η Apple Music παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τις playlists...

Featured

Drexciya

Drexciya: Μια υποθαλάσσια ουτοπία που άλλαξε για πάντα την ηλεκτρονική μουσική

Η πρόσφατη καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ σε έκθεση του μουσείου Smithsonian που αντλεί έμπνευση από...

Preservation & Gabe ‘Nandez – Sortilège

Οι Preservation και Gabe ‘Nandez επιχειρούν να μας μυήσουν στο ραπ τελετουργικό της χρονιάς.
Spotify

Πρέπει να μιλήσουμε (σοβαρά) για το Spotify

Όταν οι μικρές μπάντες εγκαταλείπουν το Spotify, κάποιοι σπεύδουν να χλευάσουν: «σιγά μην άλλαξε ο...

Best of Network

Δεν υπάρχουν άρθρα για προβολή