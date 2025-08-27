H Apple Music φέρνει νέα λειτουργία εισαγωγής playlists από άλλες πλατφόρμες

Μετά από δοκιμαστική φάση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τον Μάιο του 2025, η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Μεξικό, Καναδά, Γαλλία, Βραζιλία και Γερμανία. Σύντομα, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Όπως αναφέρει το MacRumors, το εργαλείο βρίσκεται στο νέο μενού ρυθμίσεων «Transfer Music from Other Music Services», όπου οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε άλλη υπηρεσία και να επιλέξουν ποια playlists θα εισάγουν. Στη σελίδα υποστήριξης της Apple υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, καθώς και μια εναλλακτική μέθοδος μέσω browser.

Η είδηση έρχεται την ώρα που καλλιτέχνες εγκαταλείπουν μαζικά το Spotify, αντιδρώντας στις επενδύσεις του CEO Daniel Ek στη γερμανική εταιρεία Helsing, που ειδικεύεται σε πολεμικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσά τους οι Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Xiu Xiu και Hotline TNT.

Οι King Gizzard & the Lizard Wizard έγραψαν πρόσφατα στο Instagram: «Μια ενημέρωση για όσους δεν το ξέρουν: ο CEO του Spotify Daniel Ek επενδύει εκατομμύρια σε τεχνολογία πολεμικών drones με τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις αφαιρέσαμε τη μουσική μας από την πλατφόρμα. Μπορούμε να πιέσουμε αυτούς τους Dr. Evil tech bros να κάνουν κάτι καλύτερο; Ελάτε μαζί μας σε άλλη πλατφόρμα».