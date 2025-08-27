Πληροφορίες

Lana Del Rey: Το νέο της άλμπουμ θα λέγεται "Stove" και αναμένεται τον Ιανουάριο

Η Lana Del Rey δηλώνει έτοιμη να κυκλοφορήσει το "Stove" τον Ιανουάριο. Όλα καλά με τις καουμπόικες μπότες και τα snakeskin αξεσουάρ, αρκεί να μην αλλάξει πάλι τον τίτλο, γιατί θα χρειαστούμε excel για να τα παρακολουθούμε.

Lana Del Rey
Avopolis Team

Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό W με την Lynn Hirschberg, η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι το πολυσυζητημένο country άλμπουμ της θα τιτλοφορείται τελικά Stove και «λογικά θα κυκλοφορήσει στο τέλος Ιανουαρίου».

Αρχικά, η Lana είχε ανακοινώσει τον τίτλο Lasso το 2023, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να αλλάζει σε The Right Person Will Stay. Παράλληλα, τον περασμένο Απρίλιο παρουσίασε και το single "Henry, come on".

Σύμφωνα με το W, το άλμπουμ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2024, όμως η Del Rey πρόσθεσε μισή ντουζίνα νέα τραγούδια καθώς ηχογραφούσε. «Ήταν πιο αυτοβιογραφικά απ’ όσο περίμενα, κι αυτό πήρε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου θα έχει έντονο country χαρακτήρα: «Πριν από οκτώ χρόνια, όταν ήθελα να φτιάξω ένα country άλμπουμ, κανείς δεν σκεφτόταν την country. Τώρα όλοι κάνουν country! Αναρωτιέμαι: πρέπει να αποσυρθώ από τις snakeskin μπότες μου; Να βάλω τα καουμπόικα καπέλα στην αποθήκη;».

Ας φορέσει ό,τι θέλει η Lana – snakeskin μπότες, καουμπόικα καπέλα ή και πιτζάμες με λάσα και σπιρούνια. Απλώς ας μην αλλάξει ξανά τον τίτλο του δίσκου, γιατί στο τέλος θα χρειαστούμε δισκογραφικό playlist μόνο για να θυμόμαστε τις εναλλακτικές.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LANA DEL REY (@honeymoon)

 

