Θα μάθουμε ποτέ την αληθινή ταυτότητα των President;

Υπάρχει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου γύρω από το μασκοφόρο συγκρότημα President από την πρώτη τους εμφάνιση στις αρχές του 2025. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε όσα (λίγα) γνωρίζουμε για αυτή τη νέα μπάντα που προκαλεί μεγάλο θόρυβο.

President
Avopolis Team

Από πού ήρθαν οι President; Η πρώτη γεύση από το φαινόμενο που θα ονομαζόταν President ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, μέσα από μια καλοστημένη καμπάνια-γρίφο. Το όνομα εμφανίστηκε ξαφνικά στο line-up του Download Festival, χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιοι κρύβονται από πίσω. Την ίδια στιγμή, ένα καινούργιο trailer, μια ιστοσελίδα και λογαριασμοί στα social media ξεφύτρωσαν μέσα σε μια νύχτα.

Στο πρώτο, μόλις 17 δευτερολέπτων βίντεο, η κάμερα περιπλανιόταν σε ένα δωμάτιο λουσμένο με κόκκινο φως, όπου δεσπόζει το διπλό σταυρό σύμβολο που έγινε σήμα-κατατεθέν της μπάντας. Η διαδρομή οδηγούσε σε έναν σκοτεινό διάδρομο και, έπειτα, σε μια ανοιχτή αίθουσα: εκεί, μια μασκοφόρα φιγούρα στεκόταν σε υπερυψωμένη σκηνή, κάτω από ένα φεγγίτη, με ένα πανό που έγραφε President να έχει πέσει από ψηλά και να απλώνεται στο πάτωμα. Το βίντεο συνοδευόταν από ανατριχιαστική, γεμάτη ένταση μουσική με πλήκτρα — χωρίς καθόλου φωνητικά.

Η φημολογία στα social media δεν άργησε να φουντώσει. Στο Reddit πολλοί έκαναν αμέσως σύνδεση με τους Sleep Token, καθώς και τα δύο σχήματα φαίνεται να συνεργάζονται με τον ίδιο δημιουργό ιστοσελίδων και, ίσως, να μοιράζονται management. Μια άλλη θεωρία ήθελε το διπλό σταυρό λογότυπο και τον σκοτεινό ήχο να συνδέονται με τον Chino Moreno των Deftones και το side project του, Crosses

Τον Μάιο ακούσαμε για πρώτη φορά επίσημα τραγούδι από τους President και αμέσως οι φανς αγκιστρώθηκαν σε μια θεωρία: πίσω από τη μάσκα κρύβεται ο Charlie Simpson, πρώην τραγουδιστής των Busted. Το "In the Name of the Father" πυροδότησε την κουβέντα στα social media, με πολλούς να αναγνωρίζουν τη χροιά της φωνής του.

Παρόλο που οι Busted έγιναν γνωστοί ως pop-punk συγκρότημα στη Βρετανία, ο Simpson είχε δείξει από καιρό την κλίση του σε πιο σκληρούς ήχους με τους Fightstar, ενώ είχε εμφανιστεί και στο βρετανικό The Masked Singer.

Στο βίντεο όμως για το δεύτερο single "Fearless", η φιγούρα του President ξεμασκαρεύτηκε και αποκαλύφθηκε κάποιος που σίγουρα δεν ήταν ο Simpson. Πολλοί θεώρησαν τη σκηνή αυτή παραπλανητικό δόλωμα, μια εσκεμμένη προσπάθεια να μπερδέψουν το κοινό και να κρατήσουν ζωντανή την αμφιβολία. 

Η ταυτότητα των μελών της μπάντας παραμένει προσεκτικά κρυμμένη. Σχεδόν τίποτα δεν έχει διαρρεύσει για τα πρόσωπα πίσω από τις μάσκες. Ωστόσο, σε συνέντευξή τους τον Αύγουστο στο Metal Hammer, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένα ονόματα (ψευδώνυμα ή καλλιτεχνικά alter egos) προκειμένου να συγκροτήσουν τη μυθολογία της μπάντας. Η αίσθηση είναι πως οι President δεν είναι απλώς ένα ακόμη συγκρότημα, αλλά ένα επιμελημένο project μυστηρίου, όπου η ταυτότητα παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τη μουσική. Και όσο η κουρτίνα παραμένει τραβηγμένη, η φημολογία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φουντώνει.

Αρχικά, οι President είχαν παρουσιαστεί σαν ένα σόλο project, όμως στην πορεία εξελίχθηκαν σε πλήρες συγκρότημα. Ο frontman υιοθέτησε το ίδιο το όνομα της μπάντας, President, ο οποίος πλαισιώνεται από τους Heist (κιθάρα), Protest (μπάσο) και Vice (ντραμς). Στη συνέντευξή του, μάλιστα, ο President ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε ή να αναγνωρίσουμε τις ταυτότητές μας».

Η ιστορία των President μοιάζει σαν μια ακόμη αφήγηση, ένα κόλπο για μια ανερχόμενη μπάντα. Είναι μια συνειδητή απόπειρα να στηθεί ένας μύθος σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα-κώδικες, μάσκες και ηχητικά σκοτάδια που περισσότερο υπαινίσσονται παρά αποκαλύπτουν. Βέβαια, στην εποχή που τα πάντα μετριούνται σε streams και likes, οι President επενδύουν στο ακριβώς αντίθετο: στη σιωπή, στο αίνιγμα, στο άγνωστο. Κι όσο αρνούνται να παραδεχτούν ποιοι πραγματικά είναι, τόσο περισσότερο ο κόσμος φαίνεται να τους ακολουθεί. Γιατί, τελικά, ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο τους όπλο: το ότι στη σκηνή δεν στέκεται απλώς μια μπάντα, αλλά ένα μυστήριο που αρνείται να λυθεί. 

 

 

 

 

