PRESIDENT: Το μυστηριώδες heavy συγκρότημα που σαρώνει το YouTube χωρίς να δείχνει πρόσωπο

Ένα νέο όνομα αντηχεί στον underground χώρο της heavy μουσικής, και φτάνει δυνατά, αινιγματικά και εντελώς ανώνυμα. Γνωρίστε τους PRESIDENT, το μυστηριώδες συγκρότημα που μόλις κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του κομμάτι "In The Name Of The Father".

Με λίγα περισσότερα από μια αινιγματική προώθηση στα κοινωνικά μέσα και μια έκπληξη στο Download Festival και χωρίς σαφή ταυτότητα, οι PRESIDENT κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single πριν λίγες μέρες. Το single κυκλοφόρησε μέσω της King Of Terrors/ADA, συνδυάζοντας κινηματογραφικό metal με ακατέργαστο χάος και φωνητικά που θυμίζουν τους Dayseeker. Μέσα σε μόλις 72 ώρες, το ντεμπούτο τους συγκέντρωσε πάνω από 520.000 προβολές στο YouTube, ένας εκπληκτικός αριθμός για ένα συγκρότημα που εμφανίστηκε από το πουθενά.

Η άφιξή τους δεν προκάλεσε μόνο τα βλέμματα όλων των φίλων της heavy κοινότητας, αλλά και μια πυρκαγιά από εικασίες στο διαδίκτυο. Είναι ένα νέο supergroup; Ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ; Ένα μάρκετινγκ κόλπο; Δύσκολο να πει κανείς στις μέρες μας, αλλά έχει κάνει το διαδίκτυο να δουλεύει υπερωρίες για να ανακαλύψει νέες θεωρίες. Οι φήμες δείχνουν συνδέσεις με τον Charlie Simpson, frontman των Busted και Fightstar, αλλά ολόκληρη η αισθητική των PRESIDENT είναι σχεδιασμένη για να αποσπά την προσοχή από το ποιος βρίσκεται πίσω από την κουρτίνα.

Αντ' αυτού, το συγκρότημα επικεντρώνεται στο όραμά του, ένα όραμα που βασίζεται στην ανωνυμία, την ένταση και αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως «δημοκρατία του underground». Η πρώτη τους επίσημη «προεδρική ομιλία», "In The Name Of The Father", μοιάζει με κήρυγμα για το τέλος του κόσμου, συνδυάζοντας σκληρούς βιομηχανικούς ήχους με στοιχειωτικές μελωδίες και στίχους που επικεντρώνονται στη θνητότητα και τον φόβο.

Το συγκρότημα PRESIDENT εμφανίστηκε από το σκοτάδι στα τέλη Φεβρουαρίου, με μια φιλόδοξη πρώτη ανάρτηση στο Instagram. Περίπου την ίδια περίοδο, εμφανίστηκαν στο πρόγραμμα του Download Festival με μια θέση στις 4:25 μ.μ. στη σκηνή Dogtooth. Η αφίσα του φεστιβάλ δείχνει απλά μια μάσκα πλημμυρισμένη με κόκκινο νέον, χωρίς να αποκαλύπτει τίποτα άλλο. Η ανακοίνωση του φεστιβάλ από μόνη της έκανε το διαδίκτυο να αναρωτιέται ποια ακριβώς ήταν η μπάντα, δεδομένου ότι η συμμετοχή ενός άγνωστου συγκροτήματος σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ είναι σχετικά ασυνήθιστη.

Αυτή η εικασία οδήγησε πολλούς να αναρωτηθούν αν οι PRESIDENT έχουν σχέσεις με τους Sleep Token, το άλλο μασκοφόρο (βαρέων βαρών) συγκρότημα με τάση για μυστήριο και υπονοούμενα. Δεδομένου ότι οι Sleep Token ήταν ένα από τα headliners του Download, οι οπαδοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν δίκιο, και με τις δύο μπάντες να διαχειρίζονται από την Future History Management, καθώς και με την πρώτη ανάρτηση του PRESIDENT να εμφανίζεται την ίδια μέρα με την ιστοσελίδα των Sleep Token "Show Me How To Dance Forever", που ξεκίνησε την προωθητική περίοδο και την ανακοίνωση του Even in Arcadia, υπάρχουν πολλά στοιχεία που φαίνεται να συνδέουν τις δύο μπάντες.

Εάν είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι δύο μπάντες με μάσκες έχουν πολλές ομοιότητες, αυτό μένει να το δούμε, και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή σίγουρα δείχνουν τον Simpson, παρά κάποια άμεση σχέση με τους Sleep Token πέρα από το ότι μοιράζονται την ίδια ομάδα μάνατζερ. Εντάξει, τα στοιχεία σίγουρα συσσωρεύονται, αν και είναι απίθανο να έχουμε κάποια επιβεβαίωση για την ταυτότητα των PRESIDENT σύντομα (ή καθόλου) σε μέρες τρέλας, που εξάλλου έχουμε και καλύτερα πράγματα να κάνουμε.

Προς το παρόν, οι PRESIDENT αφήνουν τη μουσική να μιλήσει, και οι αριθμοί του αλγόριθμου μιλούν ακόμα πιο δυνατά. Μισό εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες που τώρα έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια. Είναι ένα κίνημα που χτίζεται από τις σκιές, ήδη πολύ δυνατό για να το αγνοήσουμε.

Οπότε, είτε πιστεύουμε ακόμα στο μυστήριο είτε όχι, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι PRESIDENT έχουν φτάσει και έχουν έρθει για να κάνουν θόρυβο.