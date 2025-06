Πέθανε ο Colin Jerwood, o frontman των Conflict που υπερασπίστηκε το punk με σώμα και ψυχή

Ο Colin Jerwood, η φωνή και η ψυχή των Conflict, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια, αφήνοντας πίσω του μια βαριά σιωπή, σαν αυτές που μένουν μετά από μια τελευταία συναυλία. Η οικογένειά του, με βαθύτατη θλίψη, ανακοίνωσε την απώλεια του Colin μέσα από τους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα κοινωνικά μέσα: «Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για τους υποστηρικτές του να ακούσουν αυτά τα νέα».

Το ίδιο το συγκρότημα Conflict, με λόγια που τρέμουν από πόνο, μίλησε για το κενό που άφησε: «Προσπαθούμε να βρούμε λόγια, αλλά καμία λέξη δεν φτάνει να χωρέσει τη λύπη μας για την απώλεια του φίλου και συνοδοιπόρου μας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τον James, τη Georgia και όλους όσους τον αγάπησαν. Σας ζητάμε να σεβαστείτε το πένθος τους – και το δικό μας».

Η οικογένειά του ζήτησε από τους θαυμαστές να μην παραστούν στην κηδεία, αλλά τους καλεί να γράψουν στη σελίδα μνήμης. «Τα λόγια σας θα διαβαστούν. Η παρουσία σας θα γίνει αισθητή», λένε.

Οι Conflict σχηματίστηκαν το 1981 στο Eltham, στη νοτιοανατολική πλευρά του Λονδίνου, και μέσα από μια αμείλικτη, ακτιβιστική γραφή, αμφισβήτησαν τον καπιταλισμό και την εξουσία των Συντηρητικών υπό την Θάτσερ. Το 1982 κυκλοφόρησαν το θρυλικό single/EP "The House That Man Built" μέσω της Crass Records και σύντομα ίδρυσαν το δικό τους label, τη Mortarhate Records, απ’ όπου έδωσαν βήμα σε μπάντες όπως οι Icons of Filth, Hagar the Womb και The Apostles.

Ο Colin Jerwood πέρα από frontman ήταν φλόγα, ψυχή και φωνή ενός κινήματος. Υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ζώων, της vegan ζωής και αμείλικτος εχθρός του φασισμού, είχε σταθεί σε κάθε πεδίο όπου οι λέξεις και οι πράξεις του είχαν νόημα. Όπως έγραψε η οργάνωση Unite Against Fascism: «Υποστήριξε τους αντιφασίστες όταν αυτό είχε σημασία». Παρότι το συγκρότημα είχε σταθερή αντιμιλιταριστική στάση, ο Colin φρόντιζε ώστε οι Conflict να μην ταυτιστούν ποτέ με τις «ειρηνιστικές» καταβολές της χίπικης ή της εξημερωμένης αντικουλτούρας του ’60. Με έντονη επιρροή από τη δική του κοσμοαντίληψη, οι Conflict διαμόρφωσαν γρήγορα μια ταυτότητα που αποστασιοποιούνταν από τον πασιφισμό και προωθούσε χωρίς ενοχές την φυσική υπεράσπιση των punk χώρων απέναντι σε κάθε επίθεση.

Από την πλευρά τους, η Cherry Red Records έγραψε: «Ο Colin ήταν χαρακτήρας, αιχμηρός, αφοσιωμένος, πάντα προς τα εμπρός. Άφησε σημάδι στο punk που δεν θα σβήσει».

Many anti fascists will be sad to hear that Conflict's Colin Jerwood has died.

His Eltham roots & the poisonous racism at times locally meant he backed a/fascists for many a year & when it really mattered.

Condolences to family & his many pals.@lmhrnational @Searchlight_mag pic.twitter.com/uMqVFcJpnG — Unite Against Fascism (@uaf) June 2, 2025

Conflict frontman Colin Jerwood has died



The sad news was confirmed on the evening of June 2nd via the band's social media channels.



His family later announced: "It is with a heavy heart that we announce that Colin has passed away after a short illness"



Rest in punk Colin 💔 pic.twitter.com/PeLNyvvEKz — Punkrock History (@PunkRockStory) June 3, 2025

Το τελευταίο άλμπουμ των Conflict, "This Much Remains", κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες, τον Μάιο. Ο Colin, λίγο πριν φύγει, δούλευε στο βιβλίο της ζωής του: μια αφήγηση για το συγκρότημα, το κίνημα και τον ίδιο. Οι οπαδοί του συγκροτήματος γνώριζαν ότι ο Colin δεν ήταν καλά την τελευταία περίοδο και δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος, που ξεκίνησαν από το Scarborough Punk Festival τον περασμένο Μάρτιο. Σε εκείνη την εμφάνιση, καθώς και σε μερικές άλλες από τότε, η συν-τραγουδίστρια Fiona Friel ανέλαβε πολλά ή όλα τα κύρια φωνητικά.

Η punk σκηνή δεν έχασε απλώς έναν μουσικό. Έχασε έναν μάρτυρα μιας αξέχαστης εποχής, έναν μαχητή, έναν άνθρωπο που έλεγε την αλήθεια με κραυγή. Και η φωνή του θα συνεχίσει να δονείται στους τοίχους κάθε κατάληψης, σε κάθε DIY στέκι, σε κάθε ψυχή που αρνείται να υποταχθεί.