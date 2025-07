Ο Jock McDonald των Bollock Brothers έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών

Ο Jock McDonald, ιδρυτής, frontman και αιώνιος τρολ της punk παραδοξότητας που ακούει στο όνομα The Bollock Brothers, δεν είναι πια μαζί μας. Άφησε πίσω του εννέα άλμπουμ, μια διασκευή στον Serge Gainsbourg και έναν τίτλο τραγουδιού για το αυτί του Van Gogh που χρειάζεται υποσημείωση. Το μόνο σίγουρο; Ο Jock δεν έφυγε ήσυχα, και σίγουρα όχι αθόρυβα.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Facebook ο ντράμερ της μπάντας, Pat Pattyn, αναφέροντας πως ο McDonald πέθανε εξαιτίας ενός «παράξενου ατυχήματος κατά την κολύμβηση». Στην ανάρτησή του, ο Pattyn έγραψε: «Με μεγάλη λύπη στην καρδιά μου, πρέπει να σας μεταφέρω αυτά τα τρομερά νέα… Δυστυχώς, ο τραγουδιστής μας, ο Jock McDonald, πέθανε, προφανώς από ένα αλλόκοτο ατύχημα στο νερό. Τα παιδιά του μου ζήτησαν να σας ενημερώσω με αυτόν τον τρόπο. Η οικογένειά του και όλοι οι Bollock Brothers βρίσκονται σε σοκ. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν χώρο σε αυτό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Θα μου λείψεις».

Ο ιδρυτής του θρυλικού punk σχήματος εντοπίστηκε στο νερό από εθελοντές ναυαγοσώστες, στα νερά της παραλίας Bundoran στην Ιρλανδία, σύμφωνα με το Donegal Live. Διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Sligo, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο McDonald συνίδρυσε τους The Bollock Brothers το 1979 και το συγκρότημα έγινε κυρίως γνωστό για την αγγλόφωνη διασκευή του τραγουδιού του Serge Gainsbourg "Harley David (Son of a Bitch)". Αφού πέρασε τα πρώτα του χρόνια ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, ο Jock McDonald μετακόμισε αργότερα στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως promoter, DJ και μάνατζερ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του στη μουσική βιομηχανία, κυκλοφόρησε εννέα άλμπουμ, ενώ σύμφωνα με πολλές πηγές, εργαζόταν σε νέο υλικό τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Πέρα από τη διασκευή τους στο "Harley David (Son of a Bitch)" του Gainsbourg, οι Bollock Brothers κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους και με αυθεντικά κομμάτια όπως τα "The Bunker", "Horror Movies" και "The Legend of the Snake". Συνεργάστηκαν επίσης με τον Martin Glover των Killing Joke για το κομμάτι με τον εύγλωττο τίτλο "The Slow Removal of the Left Ear of Vincent van Gogh", ενώ συχνά διασκεύαζαν ζωντανά κλασικά κομμάτια της rock από καλλιτέχνες όπως οι Steppenwolf και οι Led Zeppelin.

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον McDonald ήταν και η Charly Records, η οποία εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη» για την απώλεια του ιδρυτικού μέλους των Bollock Brothers, προσθέτοντας ότι «οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».