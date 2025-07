Οι Warmduscher κυκλοφορούν το "Yakuza", ένα post-punk ξέσπασμα με remixes που καίνε

Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά κατά τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Too Cold To Hold (2024), αλλά (όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου) «ξεχώρισε αμέσως, απαιτώντας μια αυτόνομη ζωή».

Εκτός από την αυθεντική εκδοχή του κομματιού, με τον σκληρό, post-punk ήχο, που μοιράστηκε στις 29 Ιουλίου μέσω της Strap Originals, το συγκρότημα παρουσίασε και δύο remixes. Ο Holmes μετέτρεψε το κομμάτι σε έναν ηλεκτρονικό ύμνο για την πίστα, ενώ οι Sworn Virgins του έδωσαν μια industrial-εμποτισμένη "punk-funk" εκδοχή.

Ο ίδιος ο David Holmes δήλωσε: «Ήταν απόλαυση να κάνω remix αυτό το κομμάτι. Λατρεύω τους Warmduscher και όλες τους τις μετενσαρκώσεις – Decius, Sworn Virgins, Paranoid London».

Από την πλευρά του, ο Clams Baker Jr. των Warmduscher πρόσθεσε: «Το "Yakuza" είχε αυτή τη βρώμικη, κινηματογραφική αίσθηση που δεν ταίριαζε απόλυτα στο άλμπουμ, αλλά ξέραμε ότι έπρεπε να υπάρξει. Όταν μπήκε ο David Holmes στο remix, η εικόνα ολοκληρώθηκε».

Το τελευταίο τους άλμπουμ περιλάμβανε το "Pure At The Heart", με συμμετοχή της Janet Planet των Confidence Man, καθώς και τα "Staying Alive" και "Fashion Week". Περιείχε επίσης συνεργασίες με την Lianne La Havas, την Coucou Chloe και άλλους.

Τον επόμενο μήνα, οι Warmduscher θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ All Points East 2025, στο πλαίσιο της ειδικής συναυλίας των The Maccabees, στις 24 Αυγούστου. Η εμφάνιση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ Marks To Prove It. Το line-up του φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης τους: The Futureheads, Westside Cowboy, Bombay Bicycle Club, The Cribs, Dry Cleaning, Nilüfer Yanya, The Murder Capital, Divorce, Prima Queen, CMAT, Black Country, New Road, Everything Everything, Sorry, Katy J Pearson, Youth Lagoon, TTSSFU και Max Baby and The Juice.