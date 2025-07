Έφυγε από τη ζωή ο Paul Mario Day, ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

Σε ανακοίνωσή τους, οι More ανέφεραν: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την απώλεια του σπουδαίου τραγουδιστή των More, Paul Mario Day. Ο Paul υπήρξε τεράστιο κεφάλαιο για το κίνημα του New Wave of British Heavy Metal, τόσο με τη συμμετοχή του στην πρώιμη σύνθεση των Iron Maiden όσο και με την εκπληκτική του ερμηνεία στο άλμπουμ Warhead».

«Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη βρετανική ροκ σκηνή και συμμετείχε σε αμέτρητες αξέχαστες συναυλίες – με κορυφαία εκείνη του Monsters of Rock το 1981 στο Castle Donington, δίπλα στους AC/DC, Whitesnake/David Coverdale και φυσικά σε περιοδείες με Iron Maiden, Def Leppard και άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες. Ο Mike Freeland τον θυμάται με αγάπη ως “έναν γαμ@το τραγουδιστή”! Είναι τιμή μας να συνεχίζουμε να παίζουμε τη μουσική του και θα τον σκεφτόμαστε κάθε φορά που ακούμε τις πρώτες νότες του Warhead. Εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του Paul, αλλά και στους πολλούς fans του σε όλο τον κόσμο».

Ο Paul Mario Day στρατολογήθηκε από τον μπασίστα Steve Harris όταν οι Iron Maiden σχηματίστηκαν το 1975. Υπήρξε ο πρώτος τραγουδιστής της μπάντας από το 1975 έως το 1976, προτού αντικατασταθεί από τον Dennis Wilcock. Ο Wilcock στη συνέχεια έδωσε τη σκυτάλη στον Paul Di’Anno, που τραγούδησε στους δύο πρώτους (και πλέον εμβληματικούς) δίσκους των Iron Maiden. Ο Di’Anno πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 66 ετών.