To νέο άλμπουμ των Big Thief έρχεται τον Σεπτέμβριο με ονειρικές συνεργασίες

Μετά το πολυαγαπημένο "Dragon New Warm Mountain I Believe In You", οι Big Thief επιστρέφουν με το "Double Infinity", ένα άλμπουμ-πλανήτη ηχογραφημένο live στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχές από Laraaji, Mikel Patrick Avery και άλλους.