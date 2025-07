Julian Casablancas + The Voidz: Στο παράλληλο σύμπαν του "Megz of Ram."

Share this

Οι Julian Casablancas + The Voidz κυκλοφορούν το νέο τους EP με τίτλο Megz of Ram., σε παραγωγή του Chris Tabron (γνωστού από συνεργασίες με Beyoncé, Die Antwoord και Battles). Πρόκειται για ένα EP με τέσσερα κομμάτια, ένα ηχητικό παραλήρημα που βουτάει με ορμή στο διαρκώς μεταλλασσόμενο μουσικό σύμπαν της μπάντας.

Σαν soundtrack επιστημονικής φαντασίας βουτηγμένο στα σύνθια και με τον σπασμένο ρυθμό του post-punk, το EP ακούγεται σαν μια αναμετάδοση από ένα παράλληλο σύμπαν, ραμμένο με αιχμηρά hooks και νέον συναισθήματα. Η αναγνωρίσιμη φωνή του Julian περιπλανιέται μέσα στο χάος, εμψυχώνοντας κάθε κομμάτι και προσφέροντας ένα παραμορφωμένο κρυστάλλινο καταφύγιο που σαν να θέλει να αποκαλύψει την επόμενη μορφή της μπάντας.

Η ηχογράφηση έγινε στο ίδιο υπόγειο του East Village όπου γεννήθηκε και το Is This It των Strokes, δηλαδή μια πλήρης επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος, μια σπονδή ήχου που ενώνει τη νοσταλγία με το τώρα.

Νωρίτερα φέτος, οι Voidz παρουσίασαν το εκρηκτικό κομμάτι "Blue Demon" στο The Late Show με τον Stephen Colbert, ανεβάζοντας κι άλλο τις προσδοκίες των fans. Το σχήμα αποτελείται από μια αλλόκοτη αλλά γοητευτική παρέα μουσικών: τον Julian φυσικά, τον κιθαρίστα τύπου WWE Beardo, τον σέρφερ shredder Amir Yaghami, τον 808-άνθρωπο υβρίδιο Alex Carapetis, τον Jeff "Mr L.A." Kite στα ψηφιακά πλήκτρα και τον «πνευματικό άξονα» της μπάντας, μπασίστα και υπεύθυνο synths, Jake Bercovici.