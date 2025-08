Οι King Crimson ανακοίνωσαν την επανέκδοση των "In The Wake Of Poseidon" και "Lizard"

Οι King Crimson ανακοίνωσαν νέες επανεκδόσεις των άλμπουμ In The Wake Of Poseidon και Lizard (αρχικά κυκλοφόρησαν και τα δύο το 1970), σε μορφή CD και Blu-ray, ενώ το Lizard θα επανεκδοθεί και σε βινύλιο 200 γραμμαρίων, στις 24 Οκτωβρίου μέσω της DGM/Panegyric.

Και οι δύο κυκλοφορίες θα περιλαμβάνουν νέες μίξεις σε ήχο Dolby Atmos, DTS-HD MA 5.1, surround και Hi-Res Stereo από τον Steven Wilson, καθώς και νέα "Elemental Mixes" τεσσάρων κομματιών σε Hi-Res Stereo από τον David Singleton. Στο In The Wake Of Poseidon, το περίφημο "Devil’s Triangle" δεν θα περιλαμβάνεται στις νέες μίξεις, αλλά θα αντικατασταθεί από την εναλλακτική εκδοχή που είχε δημιουργηθεί για το σπάνιο box set Sailors’ Tales. Επιπλέον, το CD θα περιλαμβάνει δύο επιπλέον εκδοχές του "Cadence And Cascade".

Το Lizard παρουσιάζεται στην πληρέστερη εκδοχή του μέχρι σήμερα, με τις πλήρεις ηχογραφήσεις από τον Σεπτέμβριο του 1970 και οι δύο επανεκδόσεις θα έρθουν σε συσκευασία mini-vinyl με ένθετο φυλλάδιο με φωτογραφίες και σημειώσεις του βιογράφου των King Crimson και συντάκτη του Prog, Sid Smith.

Ο Robert Fripp δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Lizard ήταν πάντα ένα άλμπουμ πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε stereo. Πάντα πίστευα πως, αν παρουσιαστεί με τον σωστό τρόπο, μπορώ να το υπερασπιστώ ως τον πιο πειραματικό rock δίσκο που φτιάχτηκε ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό που επιχειρούν σε αυτό το άλμπουμ. Σε επίπεδο σύντηξης free jazz με progressive rock, δεν υπάρχει σχεδόν καμία σύγκριση».

Η νέα έκδοση του Lizard σε βινύλιο είναι σε 200 γραμμάρια Super-Heavyweight, κατασκευασμένο στο Vinyl Factory του Λονδίνου και κομμένο από τον Jason Mitchell στα Loud Mastering. Περιλαμβάνει ολοκαίνουργιο Elemental Mix του 2025 από τον David Singleton.