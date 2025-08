ZEROBASEONE: Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ "Never Say Never" κυκλοφορεί την 1η Σεπτεμβρίου

Share this

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Οι ZEROBASEONE, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα της K-pop, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πρώτου full-length άλμπουμ τους με τίτλο Never Say Never, που θα κάνει πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως αρμόζει σε κάθε comeback που σέβεται τον εαυτό του, η ομάδα έχει ετοιμάσει ένα πλήρες οπτικοακουστικό rollout που ξεκινά ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Στις 3 Αυγούστου, το spoiler film Never Say Never θα προβληθεί στο KCON LA, ανοίγοντας επίσημα την νέα εποχή, ενώ δύο μέρες μετά θα αποκαλυφθεί και το album poster.

Στις 7 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα το Never Film, ενώ το διάστημα 8 έως 11 Αυγούστου οι fans θα απολαύσουν συνεχές content: concept photos, mini films και οπτικές εκπλήξεις. Η tracklist του άλμπουμ αποκαλύπτεται στις 12 Αυγούστου, ενώ στις 14 και 18 Αυγούστου έρχονται digipack concept photo και title poster αντίστοιχα.

Οι Icon version concept κυκλοφορίες ξεκινούν στις 19 Αυγούστου (film + concept photo) και συνεχίζονται στις 20 και 21 Αυγούστου με νέα visual content.

To pre-release content ολοκληρώνεται στις 27 Αυγούστου με ένα album sampler, ενώ τα πολυαναμενόμενα music video teasers θα κυκλοφορήσουν στις 28 και 31 Αυγούστου. Η μεγάλη μέρα – 1η Σεπτεμβρίου – θα συνοδευτεί από την κυκλοφορία του άλμπουμ, ένα νέο music video, ένα exclusive offline fan showcase και ένα διαδικτυακό comeback show που υπόσχεται στιγμές καρδιοχτυπιού.

ZEROSE, ετοιμαστείτε για μια K-pop εμπειρία που θα γράψει ιστορία.