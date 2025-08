Οι Animal Collective επιστρέφουν με το "Buddies on the Blackboard"

Μετά το πρόσφατο "Love on the Big Screen", οι Animal Collective παρουσιάζουν το b-side "Buddies on the Blackboard", ένα νέο ψυχεδελικό κομμάτι με dub ρυθμούς και ζεστό μπάσο που σε παρασέρνει σαν υπόγειο ρεύμα καλοκαιρινής ραστώνης. Το κομμάτι κυκλοφορεί ψηφιακά μέσω της Domino Records και θα συμπεριλαμβάνεται στο περιορισμένης έκδοσης 7ιντσο, διαθέσιμο από σήμερα.

Το συνοδευτικό visualizer, φιλοτεχνημένος από την Abby Portner, θυμίζει ένα διαστημικό μάθημα τέχνης με κιμωλίες: κινούμενα σχέδια-παραισθήσεις που ντύνουν ιδανικά τη λυρική παραξενιά του τραγουδιού. Οι Avey Tare και Adam McDaniel υπογράφουν την παραγωγή, με το κομμάτι να ηχογραφείται στο στούντιο Drop of Sun της Βόρειας Καρολίνας και να ολοκληρώνεται με mastering από τον Dave Cooley. Άλλη μια γλυκιά απόδειξη πως οι Animal Collective εξακολουθούν να ονειρεύονται ξύπνιοι.