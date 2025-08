Οι Spinal Tap συνεχίζουν… μέχρι τέλους! Και ξαναχτίζουν το "Stonehenge" με τη βοήθεια του Elton John

Οι Spinal Tap κυκλοφόρησαν το πρώτο single από το επερχόμενο τέταρτο άλμπουμ τους The End Continues, μια νέα εκδοχή του διαχρονικού "Stonehenge", που πρωτοεμφανίστηκε στο ιστορικό τους άλμπουμ This Is Spinal Tap του 1984.

Πρόκειται για το τέταρτο “πραγματικό” άλμπουμ της μπάντας, μετά τα Break Like the Wind (1992) και Back From the Dead (2009), εμπλουτίζοντας μια δισκογραφία που περιλαμβάνει επίσης 12 φανταστικούς δίσκους, από το Spinal Tap Sings ‘(Listen to the) Flower People’ and Other Favourites του 1967 μέχρι το αθάνατο Smell the Glove του 1982, περνώντας από “κλασικά” όπως The Sun Never Sweats (1975) και Shark Sandwich (1980).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη νέα εκδοχή του "Stonehenge" συμμετέχει στα φωνητικά ο Elton John, πλαισιωμένος από τον Paul McCartney, τον Garth Brooks και την Trisha Yearwood στο υπόλοιπο soundtrack. Ο Elton John συνεισφέρει επίσης στη νέα εκδοχή του "(Listen To The) Flower People", ενώ ο McCartney εμφανίζεται στο "Cups and Cakes". Οι Brooks και Yearwood αναμένεται να φέρνουν τη Nashville αύρα τους σε μια νέα ηχογράφηση του "Big Bottom".

Τα υπόλοιπα εννέα τραγούδια είναι ολοκαίνουργιες συνθέσεις με τίτλους όπως "Let’s Just Rock Again", "The Devil’s Just Not Getting Old" και "Rockin’ In The Urn".

Το Spinal Tap II: The End Continues θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και στους κινηματογράφους, με το άλμπουμ να προηγείται στις 12 του ίδιου μήνα. Το trailer του φιλμ κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και το βλέπετε εδώ.