Η Chappell Roan κυκλοφορεί το "The Subway", γεμάτο Νέα Υόρκη και καρδιοχτύπι

Η Chappell Roan επιστρέφει με νέο υλικό, δίνοντας στη δημοσιότητα την επίσημη στούντιο εκδοχή του "The Subway", κομμάτι που πρωτοπαρουσίασε live στο Governors Ball Music Festival τον Ιούνιο του 2024. Είναι το τρίτο της single μετά το ντεμπούτο άλμπουμ The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), ακολουθώντας το "Good Luck, Babe!" της περασμένης χρονιάς και το "The Giver" που έβγαλε τον Μάρτιο.

Σε δήλωσή της, η Roan περιγράφει το τραγούδι ως μια συναισθηματική επιστολή προς τη Νέα Υόρκη: «Αυτό το κομμάτι περικλείει όλα όσα αγαπώ για αυτή την πόλη — την ελπίδα, το ραγισμένο συναίσθημα και τη θεραπεία που μπορεί να σου προσφέρει».

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της, η Roan είδε το όνομά της να ανεβαίνει ραγδαία χάρη και στην περιοδεία της στο πλευρό της Olivia Rodrigo, ενώ το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Best New Artist στα Grammy Awards. Το "The Subway" είναι σε παραγωγή Daniel Nigro και προοιωνίζεται μια ακόμη πιο ώριμη pop φάση για τη νεαρή τραγουδοποιό.