Spinal Tap 2: Πρώτο κλιπ από τη sequel-παρωδία με guest τους Elton John και Paul McCartney

Η νέα ταινία αποτελεί συνέχεια του λατρεμένου mockumentary This Is Spinal Tap του 1984, που μας σύστησε το πιο ανίκανο (και ταυτόχρονα αξιαγάπητο) heavy metal τρίο όλων των εποχών. Οι Christopher Guest, Michael McKean και Harry Shearer επιστρέφουν στους ρόλους τους, αποδεικνύοντας ότι η γελοιότητα δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Το πρώτο teaser trailer που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος έδειχνε έναν ενισχυτή να ανεβαίνει από το 11… στο άπειρο, γιατί όταν είσαι οι Spinal Tap, δεν σταματάς απλώς στα όρια της υπερβολής· τα προσπερνάς με... βανάκι.

Τώρα, ο σκηνοθέτης Rob Reiner (ο γνωστός Marty DiBergi του πρώτου φιλμ) μοιράστηκε ένα νέο κλιπ, όπου ο Chris Addison (του The Thick of It) εμφανίζεται ως μάνατζερ δισκογραφικής και προτείνει, με απόλυτη σοβαρότητα, πως τουλάχιστον ένα, αλλά ιδανικά δύο μέλη της μπάντας πρέπει να πεθάνουν για να είναι επιτυχημένη η αποχαιρετιστήρια συναυλία. Γιατί έτσι χτίζεται η υστεροφημία, φίλοι.

Σε ένα άλλο promo, ο Reiner επιχειρεί να οργανώσει ένα Zoom με τη μπάντα και όπως κάθε Zoom που σέβεται τον εαυτό του, καταλήγει σε ψηφιακό χάος.

Το Spinal Tap 2: The End Continues αναμένεται να περιλαμβάνει καμέο εμφανίσεις από τους Elton John, Paul McCartney, Questlove, Garth Brooks και Trisha Yearwood, γιατί τι είναι μια ροκ γεροντοπαρέα χωρίς μερικά εντελώς άκυρα guest stars;

Η ιστορία συνεχίζεται λοιπόν και οι ενισχυτές ακόμα ουρλιάζουν. Απλώς τώρα χρειάζονται λίγη περισσότερη Voltaren.

You could do worse than to see "This Is Spinal Tap" coming to a theater near you.



THIS IS SPINAL TAP is remixed, remastered, and returning to theaters in 4K for three days only: Saturday July 5, Sunday July 6, and Monday July 7. Get tickets now! https://t.co/DoZ6IS7lWo pic.twitter.com/mj3WGTIVWo