Worthitpurchase: Το δεύτερο άλμπουμ τους βρίσκει γείωση μέσα σε ένα lo-fi χάος

Ο Omar Akrouche και η Nicole Rowe γράφουν και ηχογραφούν μαζί εδώ και έξι χρόνια, από τότε που γνωρίστηκαν ως ηχολήπτες στο στούντιο Tiny Telephone του John Vanderslice (έχει συνεργαστεί με τους Μountain Goats, St. Vincent και Spoon μεταξύ άλλων) στο Όκλαντ. Στο διάστημα αυτό έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ ως Worthitpurchase, όπου τελειοποιούσαν βήμα βήμα την τέχνη τους, ενώ μετά το Truthtelling του 2022 το πρότζεκτ μεγάλωσε ώστε να βρει και τη ζωντανή του μορφή, με μια πλήρη μπάντα να τους συνοδεύει στη σκηνή.

Τώρα, οι Akrouche και Rowe ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την κορύφωση αυτής της δημιουργικής πορείας: το ομότιτλο άλμπουμ Worthitpurchase, που θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου σε δική τους ανεξάρτητη έκδοση. Έντεκα τραγούδια που για πρώτη φορά συγκροτούν ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο έργο, κεντραρισμένο γύρω από το αίσθημα ότι, έπειτα από χρόνια αναζήτησης, το ντουέτο βρήκε έναν τόπο γείωσης σε έναν κόσμο που ολοένα χάνει το έδαφός του, ενώ εκείνοι παίζουν από πάνω τους μια όμορφη και αιθέρια art-pop.

Το δεύτερο single από τον δίσκο, το "Sideways", δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Worthitpurchase δεν κάθονται ποτέ ήσυχοι. «Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια απόρριψη της κανονικοποιημένης παραδοξότητας του κόσμου», λέει στο Flood ο Akrouche. «Μιλά για το πώς τρέχουμε διαρκώς κόντρα στις δομές μέσα στις οποίες ζούμε, γιατί τα πράγματα είναι όπως είναι, χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τους μηχανισμούς τους».

Στη μουσική του ταυτότητα, τώρα, το "Sideways" κρατά έναν lo-fi, ακουστικό-folk πυρήνα που θυμίζει αμυδρά τους Silver Jews (σαν να έχουν πέσει μέσα σε έναν βάλτο από glitches, samples και άλλα ηλεκτρονικά τερτίπια) και κάπως έτσι το απομακρύνουν από κάθε εύκολη κατηγοριοποίηση. Το βίντεο που το συνοδεύει, δημιουργία των Jakob Longcob και Jake Wolfert, κινείται μέσα από οπτικές «ομοιοκαταληξίες» που παίζουν με την κλίμακα και το μέτρο, δίνοντας μια ακόμη διάσταση στον ήχο του "Sideways".