Η βαριά βιομηχανία των Die Krupps ετοιμάζει νέο άλμπουμ

Οι πρωτοπόροι του industrial metal Die Krupps υπέγραψαν συμφωνία για πολλαπλά άλμπουμ με τη Dependent Records. Η δισκογραφική επιβεβαίωσε ότι ένα νέο στούντιο άλμπουμ αναμένεται το 2026, ενώ μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του συγκροτήματος θα επανεκδοθεί τόσο σε φυσικές όσο και σε ψηφιακές μορφές.

«Κλείνουμε έναν κύκλο και αυτό είναι κάτι καλό!» σχολίασε ο Jürgen Engler, αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον διευθυντή της Dependent, Stefan Herwig, που ξεκινάει τρεις δεκαετίες πίσω και περιλαμβάνει κοινές δουλειές στα μέσα της δεκαετίας του ’90. «Τώρα, το 2025, ήρθε η ώρα οι Die Krupps και η Dependent να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της μακράς ιστορίας μας». Ο Ralf Dörper πρόσθεσε ότι η ένταξη στην Dependent «στο 45ο έτος της ιστορίας της μπάντας» είναι μια λογική εξέλιξη για ένα συγκρότημα που ως επί το πλείστον συνεργάστηκε με ανεξάρτητες δισκογραφικές.

Οι Die Krupps σχηματίστηκαν το 1980 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η αρχική σύνθεση είχε στο κέντρο της τον Jürgen Engler (ιδρυτή, συνθέτη) και τον Bernward Malaka, στους οποίους προστέθηκε σύντομα ο Ralf Dörper. Ο Engler μόλις είχε αποχωρήσει από το punk σχήμα Male του Ντίσελντορφ, ενώ ο Dörper αργότερα θα συνίδρυε τους Propaganda. Το όνομα της μπάντας παραπέμπει στη χαλυβουργική δυναστεία Krupp, αλλά και στον ηχητικό κόσμο του μετάλλου, των εργοστασίων και των σκληρών ρυθμών που διαμόρφωσαν την πρώιμη αισθητική τους.

Οι πρώτες ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν από την ZickZack του Alfred Hilsberg, ανάμεσά τους και το ντεμπούτο Stahlwerksynfonie (1981), που ηχογραφήθηκε στα Inner Space Studios των Can (με τον Holger Czukay παρόντα). Το 12ιντσο "Wahre Arbeit – Wahrer Lohn" (1981) μετέφερε τις μεταλλικές percussions και τον παλμό της μηχανής στο club πλαίσιο. Το Volle Kraft voraus! (1982) κινήθηκε ακόμη περισσότερο προς τα sequenced synths, κυκλοφορώντας από τη WEA και όχι τη ZickZack.