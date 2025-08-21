Ο Pete Townshend ετοιμάζει το επόμενο κεφάλαιο: Σόλο shows και το άλμπουμ "The Age of Anxiety"

Το θρυλικό συγκρότημα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην τελευταία τους περιοδεία στις ΗΠΑ, με τίτλο The Song Is Over North America Farewell Tour. Συνολικά έχουν ανακοινωθεί 16 συναυλίες, με το όνομα της περιοδείας να αποτελεί φόρο τιμής στο κλασικό τους κομμάτι του 1971. Αυτές οι συναυλίες αναμένεται να είναι και οι τελευταίες του συγκροτήματος.

Ωστόσο, ο κιθαρίστας Pete Townshend ξεκαθάρισε ότι, παρόλο που η μπάντα δεν σκοπεύει να εμφανιστεί ξανά ζωντανά μετά το πέρας αυτής της περιοδείας, αυτό δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος θα σταματήσει να παίζει live.

Μιλώντας στο AARP, ο Townshend είπε ότι σχεδιάζει να συνεχίσει τη δουλειά του στο σόλο άλμπουμ The Age Of Anxiety, μόλις τελειώσει η περιοδεία. Το άλμπουμ αυτό το δουλεύει από το 2007 και βασίζεται σε ένα ομώνυμο μυθιστόρημα που έγραψε και κυκλοφόρησε το 2019.

«Θέλω να συνεχίσω να είμαι δημιουργικός. Έχω τραγούδια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, 140 κομμάτια έτοιμα. Στο The Age Of Anxiety έχω 26 τραγούδια», δήλωσε, εξηγώντας πώς προσεγγίζει τα θέματα της ψυχικής υγείας τόσο στο επερχόμενο άλμπουμ όσο και στο βιβλίο του 2019.

«Δεν είναι αυτοβιογραφικό, αλλά το εύρος της δικής μου νοητικής διαδρομής μέσα από τον εθισμό και την ανάρρωση με οδήγησε στο σημείο να νιώθω ότι μπορώ να γράψω έναν χαρακτήρα — έναν αυθεντικό, ρεαλιστικό χαρακτήρα, σχετικά νέο, που αντί να είναι καταθλιπτικός διαθέτει οξύτητα, μια σχεδόν ψυχική διαίσθηση, και αποφασίζει ότι θέλει να δώσει στο κοινό του όσο περισσότερη χαρά γίνεται», πρόσθεσε.

«Με το The Age of Anxiety ελπίζω να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ελπίζω οι άνθρωποι να μιλήσουν για την κατάθλιψη, αλλά και για τη φύση του καλλιτέχνη, για όσα περνάει ένας δημιουργός και για το πώς, για παράδειγμα, μερικές φορές πρέπει να είναι πολύ εγωιστής ή απορροφημένος στον εαυτό του. Για μένα ήταν μια καθαρτική διαδικασία να το γράψω. Όλοι όσοι το διάβασαν μου είπαν ότι πράγματι ανοίγει μια συζήτηση».

Όσο για το πώς το πρότζεκτ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μελλοντικές συναυλίες, ο Townshend είπε ότι σκοπεύει «να πειραματιστεί με κάποια one-man shows», αλλά αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον Roger Daltrey για «φιλανθρωπικούς σκοπούς ή ίσως για ειδικά πρότζεκτ».