Η Claire Rousay αποκαλύπτει το νέο της άλμπουμ στην Thrill Jockey, "a little death"

Το άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει από τη σταθερή δισκογραφική της στέγη Thrill Jockey, περιλαμβάνει οκτώ κομμάτια και είναι βασισμένο σε field recordings που η καλλιτέχνις κατέγραψε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το a little death θεωρείται το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα a heavenly touch και a softer focus.

Μιλώντας για το πώς συγκρίνεται το νέο έργο της με το προηγούμενο στούντιο άλμπουμ sentiment, η Rousay είπε: «Το sentiment ήταν ένας διαφορετικός τρόπος δουλειάς, που με βοήθησε να ανανεώσω τις συνήθειες και τη ροή μου στη δημιουργία. Αυτός ο δίσκος είναι μια επιστροφή σε αυτό που θεωρώ τον πυρήνα της σόλο πρακτικής μου, μια επαναδέσμευση στις μεθόδους που βρήκα πως ταιριάζουν περισσότερο με το πώς οραματίζομαι τον ήχο και τη μουσική μου».

Η Claire Rousay είναι μια Αμερικανίδα συνθέτρια και sound artist που έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά της να θολώνει τα όρια ανάμεσα στη μουσική, τον ήχο της καθημερινότητας και την προσωπική εξομολόγηση. Χρησιμοποιεί field recordings, ambient υφές, φωνητικά αποσπάσματα και αποσπασματικές μελωδίες για να δημιουργήσει έργα που μοιάζουν περισσότερο με ηχητικά ημερολόγια παρά με «παραδοσιακά» άλμπουμ. Στο επίκεντρο της τέχνης της βρίσκεται η ευθραυστότητα: η αμηχανία των κοινωνικών σχέσεων, η σιωπή των νυχτερινών ωρών, η μνήμη και η απώλεια.

Με κυκλοφορίες που έχουν φιλοξενηθεί σε σημαντικά labels όπως η Thrill Jockey, η Rousay έχει χτίσει ένα ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν, όπου το τυχαίο μαζί με το προσωπικό γίνονται πολύτιμα εργαλεία σύνθεσης. Θεωρείται μια από τις πιο ανήσυχες και πρωτότυπες φωνές της σύγχρονης πειραματικής μουσικής σκηνής, με έργο που συχνά περιγράφεται ως «οικείο, αλλά και ενοχλητικά ειλικρινές».

Μπορείτε να ακούσετε το πρώτο single, just (με τη συμμετοχή του M. Sage), παρακάτω.

Το a little death θα κυκλοφορήσει από την Thrill Jockey στις 31 Οκτωβρίου 2025.