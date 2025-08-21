Πληροφορίες

O Tom Morello στήνει στο Spotify το πιο εκρηκτικό "Fuck ICE" soundtrack

65 τραγούδια-γροθιές ενάντια στον ρατσισμό και την καταστολή: από Guthrie και Marley μέχρι Rage Against the Machine και Public Enemy, ο Morello φτιάχνει την ultimate playlist για να «διώξεις τα καθάρματα από τη γειτονιά σου».

Tom Morello
Avopolis Team

Ο Tom Morello, ρόκερ και ακτιβιστής, χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τη φωνή και την πλατφόρμα του για να καταγγείλει πολιτικές και ανθρωπιστικές αδικίες, αυτή τη φορά στοχεύοντας τη μιλιταριστική χρήση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) από τον Donald Trump.

Ο κιθαρίστας ήταν απόλυτα σαφής στον τίτλο της νέας του playlist στο Spotify: "Fuck ICE".

Με συνολικά 65 τραγούδια, η λίστα αποτελεί μια επιμελημένη συλλογή από κομμάτια διαμαρτυρίας και πολιτικά φορτισμένους ύμνους, δίνοντας έμφαση σε τραγούδια που γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Ο Morello αστειεύτηκε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ένα ροκ soundtrack για να απολαμβάνετε όσο διώχνετε αυτά τα καθάρματα από τη γειτονιά σας!»

Φυσικά, περιλαμβάνονται και τραγούδια των Rage Against the Machine ("Killing in the Name", "Prayer of the Refugee"), όπως και κλασικές επιλογές: το "Immigrant Song" των Led Zeppelin και το "Get Up, Stand Up" του Bob Marley. Όμως ο Morello δείχνει και το βάθος της γνώσης του γύρω από το πολιτικό τραγούδι, από τα folk κομμάτια διαμαρτυρίας των Woody Guthrie και Pete Seeger μέχρι σύγχρονους δημιουργούς όπως ο Bruce Springsteen ("Across the Border", "Τhe Ghost of Tom Joad").

Η λίστα ξεχωρίζει και για την πολυμορφία των ειδών της: hip-hop (GZA, Public Enemy, Cypress Hill), punk rock (The Clash, Refused), garage rock (The White Stripes), ακόμα και country (Willie Nelson, Steve Earle, Townes Van Zandt). Ο Morello συμπεριέλαβε επίσης τους Kneecap, μια μπάντα που πρόσφατα χαρακτήρισε «οι Rage Against the Machine του σήμερα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Morello (@tommorello)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Tom Morello

O Tom Morello στήνει στο Spotify το πιο εκρηκτικό "Fuck ICE" soundtrack

65 τραγούδια-γροθιές ενάντια στον ρατσισμό και την καταστολή: από Guthrie και Marley μέχρι Rage...
Florence + the Machine

Οι Florence + the Machine επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Everybody Scream"

Μετά από δύο χρόνια δημιουργίας, η Florence Welch παρουσιάζει το ομότιτλο single "Everybody...
bar italia

bar italia: Το λονδρέζικο τρίο που κάνει το χάος μελωδία

Κάθε νέο τους τραγούδι είναι σαν γνώριμος υπόγειος παλμός που σε χτυπάει κατευθείαν στον κρόταφο.

Featured

The Black Keys

The Black Keys – No Rain, No Flowers

Μετά από μια χρονιά γεμάτη στραβοπατήματα και αμφισβητήσεις, οι Black Keys επιστρέφουν με το "No...
Marissa Nadler

Marissa Nadler – New Radiations

Με το "New Radiations", η Marissa Nadler επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής με έναν δίσκο που...
Νικόλας Άσιμος

«Ονομάζομαι Νικόλας Άσιμος»

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσιμος, ο «Διογένης των Εξαρχείων» που αντί για φανάρι κρατούσε...

Best of Network