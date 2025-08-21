O Tom Morello στήνει στο Spotify το πιο εκρηκτικό "Fuck ICE" soundtrack

Ο Tom Morello, ρόκερ και ακτιβιστής, χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τη φωνή και την πλατφόρμα του για να καταγγείλει πολιτικές και ανθρωπιστικές αδικίες, αυτή τη φορά στοχεύοντας τη μιλιταριστική χρήση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) από τον Donald Trump.

Ο κιθαρίστας ήταν απόλυτα σαφής στον τίτλο της νέας του playlist στο Spotify: "Fuck ICE".

Με συνολικά 65 τραγούδια, η λίστα αποτελεί μια επιμελημένη συλλογή από κομμάτια διαμαρτυρίας και πολιτικά φορτισμένους ύμνους, δίνοντας έμφαση σε τραγούδια που γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Ο Morello αστειεύτηκε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ένα ροκ soundtrack για να απολαμβάνετε όσο διώχνετε αυτά τα καθάρματα από τη γειτονιά σας!»

Φυσικά, περιλαμβάνονται και τραγούδια των Rage Against the Machine ("Killing in the Name", "Prayer of the Refugee"), όπως και κλασικές επιλογές: το "Immigrant Song" των Led Zeppelin και το "Get Up, Stand Up" του Bob Marley. Όμως ο Morello δείχνει και το βάθος της γνώσης του γύρω από το πολιτικό τραγούδι, από τα folk κομμάτια διαμαρτυρίας των Woody Guthrie και Pete Seeger μέχρι σύγχρονους δημιουργούς όπως ο Bruce Springsteen ("Across the Border", "Τhe Ghost of Tom Joad").

Η λίστα ξεχωρίζει και για την πολυμορφία των ειδών της: hip-hop (GZA, Public Enemy, Cypress Hill), punk rock (The Clash, Refused), garage rock (The White Stripes), ακόμα και country (Willie Nelson, Steve Earle, Townes Van Zandt). Ο Morello συμπεριέλαβε επίσης τους Kneecap, μια μπάντα που πρόσφατα χαρακτήρισε «οι Rage Against the Machine του σήμερα».