Οι Florence + the Machine επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Everybody Scream"

Οι Florence + the Machine παρουσίασαν το ομότιτλο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ που μόλις ανακοινώθηκε και που επίσημα κυκλφορεί το επόμενο Halloween. Το κομμάτι "Everybody Scream" συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο σε σκηνοθεσία της Autumn de Wilde, ενώ αποκαλύφθηκε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, επίσης δημιουργία της de Wilde.

Η Florence Welch έγραψε και παρήγαγε το "Everybody Scream" κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, δουλεύοντας πάνω στη συνέχεια του Dance Fever μαζί με τον Mark Bowen των IDLES, τον Aaron Dessner των National, αλλά και τη Mitski. Το νέο single περιλαμβάνει επίσης τη συμβολή του παραγωγού James Ford, του πολυοργανίστα James McAlister, του πνευστού και μάστορα του ξυλόφωνου Stuart Bogie, καθώς και άλλων μουσικών συνεργατών.