Πληροφορίες

Οι Florence + the Machine επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Everybody Scream"

Μετά από δύο χρόνια δημιουργίας, η Florence Welch παρουσιάζει το ομότιτλο single "Everybody Scream", σε συνεργασία με μέλη των Idles, των National και τη Mitski.

Florence + the Machine
Avopolis Team

Οι Florence + the Machine παρουσίασαν το ομότιτλο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ που μόλις ανακοινώθηκε και που επίσημα κυκλφορεί το επόμενο Halloween. Το κομμάτι "Everybody Scream" συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο σε σκηνοθεσία της Autumn de Wilde, ενώ αποκαλύφθηκε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, επίσης δημιουργία της de Wilde.

Η Florence Welch έγραψε και παρήγαγε το "Everybody Scream" κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, δουλεύοντας πάνω στη συνέχεια του Dance Fever μαζί με τον Mark Bowen των IDLES, τον Aaron Dessner των National, αλλά και τη Mitski. Το νέο single περιλαμβάνει επίσης τη συμβολή του παραγωγού James Ford, του πολυοργανίστα James McAlister, του πνευστού και μάστορα του ξυλόφωνου Stuart Bogie, καθώς και άλλων μουσικών συνεργατών.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Florence + the Machine

Οι Florence + the Machine επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Everybody Scream"

Μετά από δύο χρόνια δημιουργίας, η Florence Welch παρουσιάζει το ομότιτλο single "Everybody...
bar italia

bar italia: Το λονδρέζικο τρίο που κάνει το χάος μελωδία

Κάθε νέο τους τραγούδι είναι σαν γνώριμος υπόγειος παλμός που σε χτυπάει κατευθείαν στον κρόταφο.
Water From Your Eyes

Νέο βίντεο από τους Water From Your Eyes

Κάθε νέο τραγούδι των Water From Your Eyes είναι γεμάτο αλήθειες που δεν λέγονται εύκολα.

Featured

The Black Keys

The Black Keys – No Rain, No Flowers

Μετά από μια χρονιά γεμάτη στραβοπατήματα και αμφισβητήσεις, οι Black Keys επιστρέφουν με το "No...
Marissa Nadler

Marissa Nadler – New Radiations

Με το "New Radiations", η Marissa Nadler επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής με έναν δίσκο που...
Νικόλας Άσιμος

«Ονομάζομαι Νικόλας Άσιμος»

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσιμος, ο «Διογένης των Εξαρχείων» που αντί για φανάρι κρατούσε...

Best of Network