Πληροφορίες

bar italia: Το λονδρέζικο τρίο που κάνει το χάος μελωδία

Κάθε νέο τους τραγούδι είναι σαν γνώριμος υπόγειος παλμός που σε χτυπάει κατευθείαν στον κρόταφο.

bar italia
Avopolis Team

Το λονδρέζικο τρίο bar italia θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, Some Like It Hot, στις 17 Οκτωβρίου. Το συγκρότημα – αποτελούμενο από τη Nina Cristante, τον Jezmi Tarik Fehmi και τον Sam Fenton – έχει τελειοποιήσει εδώ και χρόνια ένα είδος εκστατικού post-punk παραληρήματος, που ενσωματώνει jangle-pop αναφορές και ποπ εκρήξεις γεμάτες hooks. Το νέο τους έργο αποτελεί μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή αυτής της διασταύρωσης ειδών· ένας ήχος που μοιάζει γνώριμος, μέχρι να τον προσέξεις πιο προσεκτικά. Μεταφέροντας τις underground ρίζες τους σε φιλοδοξίες που αγγίζουν στάδια συναυλιών, έχουν διαμορφώσει ένα στίγμα ταυτόχρονα κινηματογραφικά ευρύ και προσωπικά χειροποίητο.

Μας έδωσαν ήδη μια πρώτη γεύση του δίσκου με το "Cowbella", και τώρα παρουσιάζουν τον εκρηκτικό παλμό του "Fundraiser". Ένα κομμάτι που ξεδιπλώνει ανοιχτά τις επιρροές του (Wire, Gang of Four, X… ίσως και μια μικρή δόση από Flying Nun Records), μόνο και μόνο για να τις μετασχηματίσει σε μια σειρά από ζαλισμένες αρχιτεκτονικές περιέργειες. Οι κιθάρες πηδούν και αντηχούν στον ευρύχωρο ηχητικό του καμβά, ενώ οι φωνές περιπλανιούνται μέσα στις μελωδικές post-punk χαράδρες του. Πρόκειται για μια χαοτική ένεση ενέργειας και μια πειστική νέα σελίδα στη μέχρι τώρα εντυπωσιακή τους πορεία.

Ακούστε το τραγούδι παρακάτω.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

bar italia

bar italia: Το λονδρέζικο τρίο που κάνει το χάος μελωδία

Κάθε νέο τους τραγούδι είναι σαν γνώριμος υπόγειος παλμός που σε χτυπάει κατευθείαν στον κρόταφο.
Water From Your Eyes

Νέο βίντεο από τους Water From Your Eyes

Κάθε νέο τραγούδι των Water From Your Eyes είναι γεμάτο αλήθειες που δεν λέγονται εύκολα.
Mac DeMarco

Ο Mac DeMarco κυκλοφόρησε ένα νέο μελαγχολικό τραγούδι με τίτλο "Phantom"

To τραγούδι προλογίζει το νέο του άλμπουμ "Guitar", το οποίο κυκλοφορεί στις 22 Αυγούστου.

Featured

Marissa Nadler

Marissa Nadler – New Radiations

Με το "New Radiations", η Marissa Nadler επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής με έναν δίσκο που...
Νικόλας Άσιμος

«Ονομάζομαι Νικόλας Άσιμος»

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσιμος, ο «Διογένης των Εξαρχείων» που αντί για φανάρι κρατούσε...
Mondo Lava

Mondo Lava – Utero Dei

Ένα άλμπουμ "αποσυμπίεση" για την επιστροφή στην πόλη. 

Best of Network