bar italia: Το λονδρέζικο τρίο που κάνει το χάος μελωδία

Το λονδρέζικο τρίο bar italia θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, Some Like It Hot, στις 17 Οκτωβρίου. Το συγκρότημα – αποτελούμενο από τη Nina Cristante, τον Jezmi Tarik Fehmi και τον Sam Fenton – έχει τελειοποιήσει εδώ και χρόνια ένα είδος εκστατικού post-punk παραληρήματος, που ενσωματώνει jangle-pop αναφορές και ποπ εκρήξεις γεμάτες hooks. Το νέο τους έργο αποτελεί μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή αυτής της διασταύρωσης ειδών· ένας ήχος που μοιάζει γνώριμος, μέχρι να τον προσέξεις πιο προσεκτικά. Μεταφέροντας τις underground ρίζες τους σε φιλοδοξίες που αγγίζουν στάδια συναυλιών, έχουν διαμορφώσει ένα στίγμα ταυτόχρονα κινηματογραφικά ευρύ και προσωπικά χειροποίητο.

Μας έδωσαν ήδη μια πρώτη γεύση του δίσκου με το "Cowbella", και τώρα παρουσιάζουν τον εκρηκτικό παλμό του "Fundraiser". Ένα κομμάτι που ξεδιπλώνει ανοιχτά τις επιρροές του (Wire, Gang of Four, X… ίσως και μια μικρή δόση από Flying Nun Records), μόνο και μόνο για να τις μετασχηματίσει σε μια σειρά από ζαλισμένες αρχιτεκτονικές περιέργειες. Οι κιθάρες πηδούν και αντηχούν στον ευρύχωρο ηχητικό του καμβά, ενώ οι φωνές περιπλανιούνται μέσα στις μελωδικές post-punk χαράδρες του. Πρόκειται για μια χαοτική ένεση ενέργειας και μια πειστική νέα σελίδα στη μέχρι τώρα εντυπωσιακή τους πορεία.

Ακούστε το τραγούδι παρακάτω.