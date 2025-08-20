Νέο βίντεο από τους Water From Your Eyes

Οι Water From Your Eyes κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, It’s a Beautiful Place, αυτή την Παρασκευή μέσω της Matador. Τώρα μοιράστηκαν το τρίτο single, "Nights in Armor", συνοδευόμενο από βίντεο κλιπ. Δείτε το παρακάτω.

Οι Water From Your Eyes είναι ο Nate Amos (επίσης μέλος των This is Lorelei) και η Rachel Brown (επίσης μέλος των thanks for coming).

Ο Amos δήλωσε για το κομμάτι σε δελτίο Τύπου: «Το Nights in Armor ξεκίνησε ως ένα περίεργο μικρό τραγούδι των Τhis Is Lorelei με τίτλο "Grill". Πάντα ένιωθα ότι το ριφάκι ήταν πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το τραγούδι, οπότε το ανακύκλωσα σε ένα νέο κομμάτι και πρόσθεσα όργανα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να τοποθετήσουν το κιθαριστικό μέρος σε ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο, για να δω τι άλλα συναισθηματικά φορτία θα μπορούσε να κουβαλήσει. Θυμάμαι ότι δυσκολευόμουν να γράψω ένα φωνητικό hook που να με ικανοποιεί, και είμαι σχεδόν σίγουρος πως σε ένα σημείο το αντέστρεψα και έχτισα τη γραμμή του μπάσου γύρω από τη μελωδία ανάποδα».

Προηγουμένως, οι Water From Your Eyes είχαν κυκλοφορήσει βίντεο για το πρώτο single του άλμπουμ, "Life Signs", έπειτα μοιράστηκαν το δεύτερο single, "Playing Classics", επίσης με βίντεο κλιπ. Το It’s a Beautiful Place έρχεται ως συνέχεια του πολυβραβευμένου Everyone’s Crushed του 2023.

Μιλώντας για την έμπνευσή της για το άλμπουμ, η Brown είχε δηλώσει σε προηγούμενο δελτίο Τύπου: «Κουβαλάω μαζί μου το The Dispossessed (το αναρχο-ουτοπικό μυθιστόρημα του 1974 της Ursula K. Le Guin) και το There Is No Unhappy Revolution (το non-fiction του Marcello Tarì από το 2017) στην τσάντα μου εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Έχουν ταξιδέψει σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους και σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Όσο έγραφα στίχους για το άλμπουμ, τα ξεφύλλισα και τα δύο αρκετά προσεκτικά».