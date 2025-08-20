Ο Mac DeMarco κυκλοφόρησε ένα νέο μελαγχολικό τραγούδι με τίτλο "Phantom"

Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε σήμερα (20 Αυγούστου), αποτελεί την τρίτη και τελευταία προδημοσίευση από το επερχόμενο άλμπουμ του τραγουδοποιού, Guitar.

Με μια ζεστή αλλά ταυτόχρονα ερωτοχτυπημένη διάθεση, το "Phantom" βρίσκει τον DeMarco να απογυμνώνει τον ήχο του και να εκθέτει τα συναισθήματά του ωμά – αναζητώντας κάτι ή κάποιον που έχει χάσει. «Ναι, θα τα παρατούσα όλα / Μονάχα για μια ακόμα ευκαιρία να πω καληνύχτα / Ω, αγάπη μου, ήταν αλήθεια ή απλώς φαντασία; / Το φάντασμά σου κάθεται μαζί μου», τραγουδά στον μπλουζίζοντα πρόλογο.

Το τραγούδι ακολουθεί το lead single "Home", που αποτυπώνει και το γενικότερο πνεύμα του άλμπουμ, αλλά και το δεύτερο single, "Holy", ένα επίσης στοχαστικό κομμάτι που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα.

Το Guitar γράφτηκε και ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου τον Νοέμβριο του 2024, στο σπίτι του DeMarco στο Λος Άντζελες. Ο ίδιος ανέλαβε κάθε πτυχή της δημιουργικής διαδικασίας, εκτός από το mastering που έκανε ο David Ives. Ακόμη και το εξώφυλλο το φωτογράφισε μόνος του με τη βοήθεια τριπόδων, απεικονίζοντας τον ίδιο και τον σκύλο του, ενώ η μίξη ολοκληρώθηκε στον Καναδά.

«Νομίζω πως το Guitar είναι η πιο αληθινή αντανάκλαση του πού βρίσκομαι σήμερα στη ζωή μου, όσο μπορώ να το αποτυπώσω σε χαρτί», είπε ανακοινώνοντας το LP. «Είμαι χαρούμενος που μοιράζομαι αυτή τη μουσική και ανυπομονώ να παίξω αυτά τα τραγούδια σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη».

Θα είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του και θα ακολουθήσει το Five Easy Hot Dogs (2023) και τη συλλογή One Wayne G. Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, από τη Mac’s Record Label.