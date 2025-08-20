Πληροφορίες

"Surfing On Sine Waves": Η θρυλική επιστροφή του Polygon Window

Το μοναδικό άλμπουμ του Aphex Twin κάτω από το όνομα Polygon Window, το "Surfing On Sine Waves", επιστρέφει σαν κύμα που δεν κουράστηκε ποτέ να σκάει στις ακτές της φαντασίας.

Polygon Window
Η κυκλοφορία του αναμένεται τον επόμενο μήνα σε βινύλιο, CD και κασέτα (ενώ η ψηφιακή εκδοχή είναι ήδη διαθέσιμη), εμπλουτισμένη με τρία επιπλέον κομμάτια: τα "Bike Pump Meets Bucket", "Quoth (Wooden Thump Mix)" και "Iketa", όλα αρχικά μέρος του ιστορικού EP Quoth του 1993.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, τον Ιανουάριο του 1993, το Surfing On Sine Waves ήταν το δεύτερο βήμα της οραματικής σειράς Artificial Intelligence της Warp· ένας δίσκος που ήρθε μόλις λίγους μήνες μετά το Selected Ambient Works 85-92, εκείνο το άλμπουμ-πυξίδα με το οποίο ο Richard D. James έθεσε τα θεμέλια της ηλεκτρονικής μελαγχολίας του μέλλοντος.

 

