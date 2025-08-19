Πληροφορίες

Ο Nick Cave μαλακώνει απέναντι στην AI μετά το deepfake του Elvis

Στα Red Hand Files ο Nick Cave απαντάει με «ναι», «όχι» και «άντε γ#μήσου», προαναγγέλλει μια τεράστια συναυλία στο Brighton, ρίχνει ρομαντικές ματιές στους Amyl & The Sniffers και μαθαίνει να αγαπά την AI που πριν λίγο καιρό έβριζε.

Nick Cave
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ναι, μάλιστα, ο Nick Cave ξαναχτύπησε. Ο άνθρωπος που έχει φτιάξει καριέρα πάνω στη βαρύγδουπη άρνηση (και σε μια σαγηνευτική καταστροφολογία), τώρα παίζει κουίζ με το κοινό του: «ναι», «όχι», «δεν ξέρω» ή «Go f#ck yourself». Σαν σε Tinder για καλλιτεχνικά ερωτήματα.

Μέχρι που φτάνουμε στο μεγάλο δράμα: η σχέση του με την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάστε όταν την είχε αποκαλέσει “unbelievably disturbing” και “ταπεινωτική για τις δημιουργικές βιομηχανίες”; Ε, λοιπόν, πριν λίγο καιρό εμφανίστηκε σε βίντεο για τα 40 χρόνια του "Tupelo" με έναν AI-animated Elvis και ήταν σαν να ακούς τον ίδιο τον Presley να ψιθυρίζει από το υπερπέραν: «Συγγνώμη mate, αλλά ούτε το Graceland δεν θα τολμούσε τέτοιο πράγμα».

Ένας φαν, ο Graham από το Σίδνεϋ, τον ρώτησε ωμά στο Τhe Red Hand Files αν κοιμάται τα βράδια ξέροντας πως πάει κατευθείαν στην κόλαση πουλώντας την ψυχή του στο AI. Η απάντηση του Cave; Ένα «Zzzz» emoji. Όχι, δεν είναι ο θόρυβος του ύπνου· είναι ο ήχος που κάνει η καλλιτεχνική ακεραιότητα όταν θέλει να την σκεπάσει με μια ΑΙ κουβερτούλα για να μην φαίνεται. 

Κι όμως, η στροφή ήρθε. Ο σκηνοθέτης Andrew Dominik τον πίεσε: ««Βάλε στην άκρη τις γ#μημένες σου προκαταλήψεις και ρίξε μια ματιά!». Και ο Cave, με τη γνωστή του διάθεση να βλέπει τον Σατανά μέσα σε κάθε τεχνολογικό θαύμα, κατέληξε να παραδέχεται πως το AI-Elvis ήταν «συγκινητικό» και «προφητικό», σχεδόν σαν μια Ανάσταση του Ιησού σε πασχαλινό καρτ ποστάλ. Τι να πεις; Όταν ο ίδιος που μιλούσε για την «ταπείνωση των δημιουργών» μιλά τώρα για «συγκλονιστική πρωτοτυπία», καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πιο αστείο θέατρο από το The Red Hand Files.

Οπότε, για να το συνοψίσουμε: ο Cave είπε «ναι» στους Amyl and the Sniffers, «ναι» σε μια τεράστια Bad Seeds συναυλία στο Brighton, και «ναι» στο να αναστηθεί ο Elvis μέσω AI. Δηλαδή, αν πρέπει να υπάρχει μια κόλαση για τους καλλιτέχνες που παζαρεύουν με την τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον ας έχει ωραίο soundtrack.

 

 

 

