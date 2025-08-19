Πληροφορίες

H Taylor Swift δεν κάνει σχέδια για κανένα residency στο Las Vegas Sphere

Παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να ετοιμάζεται για εμφανίσεις στο φουτουριστικό venue του Λας Βέγκας, η Taylor Swift ξεκαθαρίζει πως δεν έχει σχέδια για residency στο Sphere.

Η Taylor Swift τελικά δεν θα «κλειδώσει» καμία residency στο Las Vegas Sphere. Ναι, σωστά διαβάσατε: το high-tech διαστημόπλοιο που έχει ήδη φιλοξενήσει U2, Phish, Eagles και Backstreet Boys (ό,τι πρέπει δηλαδή για reunion με τα 90s), θα πρέπει να ζήσει χωρίς την Swift να τραγουδάει για το breakup της με ολογραφικά πυροτεχνήματα.

Αντ’ αυτού, η Swift προτίμησε να ανακοινώσει το 12ο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο The Life Of A Showgirl — γιατί, ξέρετε, μετά από δώδεκα δίσκους και μερικά δισεκατομμύρια στο λογαριασμό, το μόνο που σου μένει είναι να φαντασιώνεσαι ότι είσαι η Liza Minnelli.

Οι υπεύθυνοι του Sphere έσπευσαν να δηλώσουν με όλη την ευγένεια του κόσμου: «Λατρεύουμε και σεβόμαστε την Taylor Swift, αλλά δεν συζητάμε μαζί της για residency». Μετάφραση: «Δεν έχουμε τόσα λεφτά ούτε για τις γάτες της».

Φυσικά, οι φανατικοί της Swift δεν απογοητεύτηκαν. Μέσα από Easter eggs στο νέο άλμπουμ «ανακάλυψαν» ότι μάλλον θα είναι εκείνη που θα εμφανιστεί στο Super Bowl halftime show. Γιατί, αλήθεια τώρα, πώς αλλιώς να εξηγήσεις ότι σε ένα lyric βάζει τη λέξη «football»; Σατανικό.

 

 

