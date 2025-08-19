Πληροφορίες

Γιατί το BBC ανέβαλε το ντοκιμαντέρ "Ozzy Osbourne: Coming Home" μετά τον θάνατο του θρύλου

Το BBC εξήγησε την απόφασή του να μην μεταδώσει το "Ozzy Osbourne: Coming Home", το φιλμ που αφορά την επιστροφή του Ozzy και της Sharon Osbourne στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες στο Λος Άντζελες.

Ozzy Osbourne
Avopolis Team

Η ταινία, διάρκειας μίας ώρας, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μια δεκάωρη σειρά-ντοκιμαντέρ τύπου fly-on-the-wall για τη μόνιμη μετεγκατάσταση της οικογένειας στο Buckinghamshire, αλλά τελικά συμπυκνώθηκε σε μία ώρα, καθώς η υγεία του Ozzy επιδεινώθηκε.

Η προβολή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 μ.μ. στο BBC One το βράδυ της Δευτέρας (18 Αυγούστου), λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του Ozzy, όμως αποσύρθηκε λίγες ώρες πριν την προβολή χωρίς καμία εξήγηση.

Πλέον το BBC εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια Osbourne σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένουμε λίγο περισσότερο πριν μεταδοθεί αυτή η τόσο ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία προβολής θα ανακοινωθεί σύντομα».

Ο σταθμός είχε αρχικά περιγράψει το Ozzy Osbourne: Coming Home ως «μια συγκινητική και εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου στη ζωή του Ozzy, δοσμένη μέσα από μοναδική και προσωπική πρόσβαση σε όλη την οικογένεια Osbourne, συμπεριλαμβανομένων των Sharon, Jack και Kelly.

»Γυρισμένο μέσα σε τρία χρόνια, αποτυπώνει τις απίστευτες διακυμάνσεις της ζωής τους, καθώς η Sharon και ο Ozzy προσπαθούν να ολοκληρώσουν το πολυετές τους όνειρο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Ozzy δίνει ηρωική μάχη για να σταθεί αρκετά δυνατός ώστε να ξαναβγεί στη σκηνή, και η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με τις δραματικές συνέπειες της κλονισμένης του υγείας».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Aston Villa τίμησε τον Ozzy πριν τον εντός έδρας αγώνα της με τη Newcastle United στο Villa Park. Ένα βίντεο-αφιέρωμα προβλήθηκε μετά το ζέσταμα των παικτών, ενώ οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενες από πλάνα του Ozzy να ερμηνεύει το "Crazy Train" στο Back To The Beginning show.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nick Cave

Ο Nick Cave μαλακώνει απέναντι στην AI μετά το deepfake του Elvis

Στα Red Hand Files ο Nick Cave απαντάει με «ναι», «όχι» και «άντε γ#μήσου», προαναγγέλλει μια...
Taylor Swift

H Taylor Swift δεν κάνει σχέδια για κανένα residency στο Las Vegas Sphere

Παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να ετοιμάζεται για εμφανίσεις στο φουτουριστικό venue του Λας...
Ozzy Osbourne

Γιατί το BBC ανέβαλε το ντοκιμαντέρ "Ozzy Osbourne: Coming Home" μετά τον θάνατο του θρύλου

Το BBC εξήγησε την απόφασή του να μην μεταδώσει το "Ozzy Osbourne: Coming Home", το φιλμ που αφορά την...

Featured

Witchdoctor’s Son

Το εκρηκτικό "Witchdoctor’s Son" του Okay Temiz και του Johnny Dyani

Μέσα στη ζέστη του Αυγούστου, ένας δίσκος του 1976 ξαναβγαίνει στο φως για να μας θυμίσει πώς οι...
Under Τhe Radar

Under Τhe Radar: 5 εγχώριες κυκλοφορίες λίγο πριν υποδεχθούμε το φθινόπωρο

Παίζουν στα ηχεία μας, εγχώριες κυκλοφορίες καλοκαιριάτικα; Ασφαλώς και ναι! Από impro jazz,...
10 δίσκοι

10 δίσκοι για το τέλος του καλοκαιριού

Όταν το καλοκαίρι σβήνει και η ζέστη αφήνει πίσω της μόνο αλμυρές αναμνήσεις, 10 άλμπουμ γίνονται...

Best of Network