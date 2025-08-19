Γιατί το BBC ανέβαλε το ντοκιμαντέρ "Ozzy Osbourne: Coming Home" μετά τον θάνατο του θρύλου

Η ταινία, διάρκειας μίας ώρας, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μια δεκάωρη σειρά-ντοκιμαντέρ τύπου fly-on-the-wall για τη μόνιμη μετεγκατάσταση της οικογένειας στο Buckinghamshire, αλλά τελικά συμπυκνώθηκε σε μία ώρα, καθώς η υγεία του Ozzy επιδεινώθηκε.

Η προβολή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 μ.μ. στο BBC One το βράδυ της Δευτέρας (18 Αυγούστου), λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του Ozzy, όμως αποσύρθηκε λίγες ώρες πριν την προβολή χωρίς καμία εξήγηση.

Πλέον το BBC εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια Osbourne σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένουμε λίγο περισσότερο πριν μεταδοθεί αυτή η τόσο ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία προβολής θα ανακοινωθεί σύντομα».

Ο σταθμός είχε αρχικά περιγράψει το Ozzy Osbourne: Coming Home ως «μια συγκινητική και εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου στη ζωή του Ozzy, δοσμένη μέσα από μοναδική και προσωπική πρόσβαση σε όλη την οικογένεια Osbourne, συμπεριλαμβανομένων των Sharon, Jack και Kelly.

»Γυρισμένο μέσα σε τρία χρόνια, αποτυπώνει τις απίστευτες διακυμάνσεις της ζωής τους, καθώς η Sharon και ο Ozzy προσπαθούν να ολοκληρώσουν το πολυετές τους όνειρο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Ozzy δίνει ηρωική μάχη για να σταθεί αρκετά δυνατός ώστε να ξαναβγεί στη σκηνή, και η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με τις δραματικές συνέπειες της κλονισμένης του υγείας».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Aston Villa τίμησε τον Ozzy πριν τον εντός έδρας αγώνα της με τη Newcastle United στο Villa Park. Ένα βίντεο-αφιέρωμα προβλήθηκε μετά το ζέσταμα των παικτών, ενώ οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενες από πλάνα του Ozzy να ερμηνεύει το "Crazy Train" στο Back To The Beginning show.