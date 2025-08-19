Oι Supergrass γιορτάζουν τα 20 χρόνια του "Road to Rouen" με ακυκλοφόρητο κομμάτι και νέο remaster

Οι Supergrass γιορτάζουν την 20ή επέτειο του πέμπτου τους άλμπουμ Road to Rouen με μια επανέκδοση σε expanded μορφή μέσω της BMG. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει και ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι, το "Don’t Leave Me Alone", το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο.

Η επετειακή κυκλοφορία συνοδεύεται από ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις και πλήρες remaster για το 2025. Θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε Gatefold 2LP βινυλίου Petrol και Forest Green με ένθετα εσώφυλλα, καθώς και σε 2CD digisleeve. Και οι δύο φυσικές εκδόσεις περιλαμβάνουν booklet με liner notes του Mark Radcliffe.

Μιλώντας για την επανέκδοση, ο Mick Quinn δήλωσε: «Μέσα σ’ έναν χαμένο χειμώνα στην ύπαιθρο της Γαλλίας επιχειρήσαμε να φτιάξουμε έναν πειραματικό, αισιόδοξο δίσκο, μακριά από τη ζώνη άνεσής μας. Το Road To Rouen έγινε μια συμπαγής χαρά που κρατά ακόμα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας. Vive la différence».

Αρχικά κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου 2005 και σηματοδότησε μια στροφή του συγκροτήματος σε πιο στοχαστικό ήχο με ορχηστρικές αποχρώσεις. Από το άλμπουμ ξεχώρισαν τα singles “Low C”, “Fin” και “St. Petersburg”.