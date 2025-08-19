Πληροφορίες

Oι Supergrass γιορτάζουν τα 20 χρόνια του "Road to Rouen" με ακυκλοφόρητο κομμάτι και νέο remaster

Οι Supergrass επιστρέφουν στον δίσκο που σημάδεψε τη στροφή τους σε πιο στοχαστικά μονοπάτια: το Road to Rouen επανεκδίδεται για την 20ή του επέτειο με ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις, πλήρες remaster του 2025 και το νέο κομμάτι “Don’t Leave Me Alone”, σε συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίου και CD.

Avopolis Team

Οι Supergrass γιορτάζουν την 20ή επέτειο του πέμπτου τους άλμπουμ Road to Rouen με μια επανέκδοση σε expanded μορφή μέσω της BMG. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει και ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι, το "Don’t Leave Me Alone", το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο.

Η επετειακή κυκλοφορία συνοδεύεται από ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις και πλήρες remaster για το 2025. Θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε Gatefold 2LP βινυλίου Petrol και Forest Green με ένθετα εσώφυλλα, καθώς και σε 2CD digisleeve. Και οι δύο φυσικές εκδόσεις περιλαμβάνουν booklet με liner notes του Mark Radcliffe.

Μιλώντας για την επανέκδοση, ο Mick Quinn δήλωσε: «Μέσα σ’ έναν χαμένο χειμώνα στην ύπαιθρο της Γαλλίας επιχειρήσαμε να φτιάξουμε έναν πειραματικό, αισιόδοξο δίσκο, μακριά από τη ζώνη άνεσής μας. Το Road To Rouen έγινε μια συμπαγής χαρά που κρατά ακόμα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας. Vive la différence».

Αρχικά κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου 2005 και σηματοδότησε μια στροφή του συγκροτήματος σε πιο στοχαστικό ήχο με ορχηστρικές αποχρώσεις. Από το άλμπουμ ξεχώρισαν τα singles “Low C”, “Fin” και “St. Petersburg”.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nick Cave

Ο Nick Cave μαλακώνει απέναντι στην AI μετά το deepfake του Elvis

Στα Red Hand Files ο Nick Cave απαντάει με «ναι», «όχι» και «άντε γ#μήσου», προαναγγέλλει μια...
Taylor Swift

H Taylor Swift δεν κάνει σχέδια για κανένα residency στο Las Vegas Sphere

Παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να ετοιμάζεται για εμφανίσεις στο φουτουριστικό venue του Λας...
Ozzy Osbourne

Γιατί το BBC ανέβαλε το ντοκιμαντέρ "Ozzy Osbourne: Coming Home" μετά τον θάνατο του θρύλου

Το BBC εξήγησε την απόφασή του να μην μεταδώσει το "Ozzy Osbourne: Coming Home", το φιλμ που αφορά την...

Featured

Witchdoctor’s Son

Το εκρηκτικό "Witchdoctor’s Son" του Okay Temiz και του Johnny Dyani

Μέσα στη ζέστη του Αυγούστου, ένας δίσκος του 1976 ξαναβγαίνει στο φως για να μας θυμίσει πώς οι...
Under Τhe Radar

Under Τhe Radar: 5 εγχώριες κυκλοφορίες λίγο πριν υποδεχθούμε το φθινόπωρο

Παίζουν στα ηχεία μας, εγχώριες κυκλοφορίες καλοκαιριάτικα; Ασφαλώς και ναι! Από impro jazz,...
10 δίσκοι

10 δίσκοι για το τέλος του καλοκαιριού

Όταν το καλοκαίρι σβήνει και η ζέστη αφήνει πίσω της μόνο αλμυρές αναμνήσεις, 10 άλμπουμ γίνονται...

Best of Network