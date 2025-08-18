John Carpenter: Επανεκδόσεις για τα σάουντρακ της πρόσφατης τριλογίας "Halloween"

Φτιαγμένα σε συνεργασία με τους Cody Carpenter και Daniel Davies, τα σάουντρακ για τα Halloween (2018), Halloween Kills (2021) και Halloween Ends (2022) σήμαναν την επιστροφή του Carpenter στη σύνθεση για κινηματογράφο, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Η επεκταμένη έκδοση του Halloween Kills περιλαμβάνει 25 ακυκλοφόρητα μουσικά cues, ενώ το Halloween Ends προσθέτει 10 νέα κομμάτια.

Οι επανεκδόσεις θα περιλαμβάνουν bonus υλικό που είχε μείνει εκτός των αρχικών κυκλοφοριών, με ένα deluxe box set να συγκεντρώνει τις οριστικές εκδόσεις και των τριών scores, καθώς και αυτόνομες εκδόσεις των επεκταμένων σάουντρακ. Τα box sets θα κυκλοφορήσουν σε μορφή 6xLP και 3xCD, ενώ όλο το νέο υλικό θα ανέβει και στις streaming πλατφόρμες.

Για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, μοιράστηκαν ήδη δύο ακυκλοφόρητα κομμάτια: το "Hunting A Killer" από το Halloween Kills και το "Take The Mask" από το Halloween Ends.

Η Sacred Bones θα κυκλοφορήσει το Halloween: The Complete Expanded Collection στις 3 Οκτωβρίου 2025.