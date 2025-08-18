Πέθανε ο φλεγόμενος άντρας από το εμβληματικό εξώφυλλο του "Wish You Were Here"

Ο Rondell, που υπήρξε επίσης ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου σε οίκο ευγηρίας στο Missouri των ΗΠΑ, σύμφωνα με διαδικτυακή νεκρολογία που δημοσίευσε το BBC News.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε στην παραγωγή πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, όπως τα Lethal Weapon, Thelma & Louise και Star Trek: First Contact. Παρότι το όνομά του μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, η εικόνα του έγινε παγκόσμια αναγνωρίσιμη: ήταν ο άνδρας που τυλίχτηκε στις φλόγες, δίνοντας χειραψία με τον συνάδελφο κασκαντέρ Danny Rogers, στο εμβληματικό εξώφυλλο των Pink Floyd.

Ο Aubrey Powell, ο φωτογράφος του εξωφύλλου, είχε δηλώσει παλαιότερα στην Guardian ότι ο Rondell δίσταζε να αναλάβει το ριψοκίνδυνο κατόρθωμα, καθώς επρόκειτο για κάτι πιο επικίνδυνο από μια σκηνή δράσης. «Του εξήγησα τι ήθελα και μου είπε: “Είναι επικίνδυνο για έναν άνθρωπο να μένει ακίνητος ενώ καίγεται. Συνήθως τρέχεις και η φωτιά απλώνεται πίσω σου, ή πέφτεις και η φωτιά είναι από πάνω σου. Με τις γωνίες της κάμερας μπορείς πάντα να ξεγελάσεις… αλλά να μείνεις ακίνητος;”», είχε πει. Τελικά, παρά τον δισταγμό του, συμφώνησε.

Ο Powell ανέφερε ότι ο Rondell φορούσε κοστούμι και περούκα με ανθεκτικό στη φωτιά υλικό και είχε επαλειφθεί με προστατευτικό τζελ. Το γύρισμα στέφθηκε με επιτυχία 14 φορές, όμως στην 15η προσπάθεια ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και η φωτιά χτύπησε το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να χάσει ένα φρύδι και μέρος του χαρακτηριστικού μουστακιού του. «Ο Ronnie το αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια· για εκείνον, ως επαγγελματία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ήταν απλώς μια ακόμη μέρα στη δουλειά», κατέληξε ο Powell.